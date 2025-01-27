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Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 27.01.2025
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11:52 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995671692.html
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 27.01.2025
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:52:00+03:00
2025-01-27T11:52:00+03:00
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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. "Время плести сети и время их отправлять. Освятили и передали в отправку все, что общими усилиями сделали для наших бойцов. На передовую уезжают: 23 маскировочные сети, 15 пятиточечников, 19 нашлемников, 20 тактических носилок, 8 пар тёплых носков", - сообщается в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".
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общество
Надежные люди, Общество
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети

Магаданские волонтеры отправили бойцам СВО маскировочные сети

© Фото : Сети 49/TelegramПартия маскировочных сетей для бойцов на СВО от магаданских волонтеров
Партия маскировочных сетей для бойцов на СВО от магаданских волонтеров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Сети 49/Telegram
Партия маскировочных сетей для бойцов на СВО от магаданских волонтеров
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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры.
"Время плести сети и время их отправлять. Освятили и передали в отправку все, что общими усилиями сделали для наших бойцов. На передовую уезжают: 23 маскировочные сети, 15 пятиточечников, 19 нашлемников, 20 тактических носилок, 8 пар тёплых носков", - сообщается в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".
Несгораемые костюмы и вязаные носки отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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