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Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 27.01.2025
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:52:00+03:00
2025-01-27T11:52:00+03:00
2025-01-27T11:52:00+03:00
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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. "Время плести сети и время их отправлять. Освятили и передали в отправку все, что общими усилиями сделали для наших бойцов. На передовую уезжают: 23 маскировочные сети, 15 пятиточечников, 19 нашлемников, 20 тактических носилок, 8 пар тёплых носков", - сообщается в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".
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общество
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры отправили бойцам СВО маскировочные сети