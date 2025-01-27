https://ria.ru/20250127/svo-1995671692.html

Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети

Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети - РИА Новости, 27.01.2025

Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети

Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:52:00+03:00

2025-01-27T11:52:00+03:00

2025-01-27T11:52:00+03:00

надежные люди

общество

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МАГАДАН, 27 янв - РИА Новости. Большую партию маскировочных сетей, пятиточечников, нашлемников и других изделий для бойцов отправили в зону СВО магаданские волонтеры. "Время плести сети и время их отправлять. Освятили и передали в отправку все, что общими усилиями сделали для наших бойцов. На передовую уезжают: 23 маскировочные сети, 15 пятиточечников, 19 нашлемников, 20 тактических носилок, 8 пар тёплых носков", - сообщается в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".

https://ria.ru/20250127/svo-1995669919.html

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общество