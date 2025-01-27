https://ria.ru/20250127/svo-1995640919.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.01.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, основная работа подразделений РФ в последние дни... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:54:00+03:00

2025-01-27T09:54:00+03:00

2025-01-27T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, основная работа подразделений РФ в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника там, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление, видим, что все продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима. И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность