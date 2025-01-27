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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995640919.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.01.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, основная работа подразделений РФ в последние дни... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:54:00+03:00
2025-01-27T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, основная работа подразделений РФ в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника там, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление, видим, что все продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима. И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС России перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, основная работа подразделений РФ в последние дни была направлена на исключение всех возможностей логистики противника там, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление, видим, что все продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима. И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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