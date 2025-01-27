https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995772218.html

Спецоперация, 27 января: ВС России освободили Николаево-Дарьино

Спецоперация, 27 января: ВС России освободили Николаево-Дарьино - РИА Новости, 27.01.2025

Спецоперация, 27 января: ВС России освободили Николаево-Дарьино

Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:08:00+03:00

2025-01-27T18:08:00+03:00

2025-01-27T18:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 190 человек, уничтожены два танка, сообщило министерство. В зоне СВО противник за сутки потерял до 1425 человек, следует из сводки российского оборонного ведомства. Атаки ВСУ на регионы РФДежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что 15 из них были сбиты над территорией Воронежской области, 11 - над Белгородской, четыре - над Курской и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали беспилотниками девять муниципалитетов Белгородской области более 40 раз, легкое ранение получила мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Удары по инфраструктуре УкраиныНочью российские войска ракетным ударом поразили 65-й цех завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесен ракетным комплексом "Искандер". "В 65-м цеху производились силовые установки для авиатехники. Цех и технологическое оборудование сейчас разрушены. По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее", - заключил Рогов. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. Зверства ВСУ в отношении мирных жителейЖитель освобожденной Новогродовки в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские военные убили трех мирных жителей. "Я увидел, как ведут моих знакомых солдаты ВСУ под дулами автомата в соседний дом, на первый этаж, для проверки документов. На следующий день мы нашли в подвале тела этих троих друзей, убитых", - рассказал Александр. Заграничная подготовка военнослужащих ВСУСолдат ВСУ, которых обучали в Великобритании для нападения на территорию РФ, держали за колючей проволокой, чтобы они не сбежали, рассказал РИА Новости мобилизованный в ВСУ, обучавшийся в Великобритании и сбежавший в Россию. РИА Новости в пятницу впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Передавший видео сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. "Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов", - рассказал Валерий Федорович С., попросивший не называть его фамилию по соображениям безопасности. По его словам, в город мобилизованных в ВСУ не выпускали - местные власти и руководство учреждения опасались массового дезертирства. "Чтобы не разбежались... У нас была запланирована поездка в город на экскурсию, даже уже не помню какую, даже не вспомню. В итоге это всё переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться", - пояснил собеседник агентства. Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай на видео Минобороны РФ рассказал, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции, дезертировало 1700, таким образом бригада стала одним из лидеров по числу дезертиров. "Сказали, обучение во Франции - 55 дней. Кажется, пять или шесть батальонов. Там общее количество солдат было 2400. Ничего нового там мы не узнали... В один день сбежали лейтенант, потом старший лейтенант. Я насчитал - девять офицеров и около 20 солдат убежало. С момента создания рекордное количество самовольно оставивших часть - это 1700 солдат", - сказал Вейкай. Пленный военнослужащий объясняет эту ситуацию тем, что солдат набрали не мотивированных и ограниченно годных. Подготовленные специалисты, по его словам, были только "на листочке". Он добавил, что, как только военнослужащие бригады приехали выполнять свои обязанности, "треть самовольно оставила часть, другая половина - 300 - получили ранения, другая, к сожалению, скончалась". Он также рассказал о формировании самой бригады. "Это, кстати, в апреле месяце только началось создание 155-й бригады. Это был пиар... И прошли отличные учения во Франции. У них всё есть, они лучшие... А в реальности у них не было много техники. Я знаю, что техники немного было. Вообще только стрелковое оружие. И то, что они пропиарены, - не показатель в бою", - сказал пленный.

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https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995737259.html

https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html

https://ria.ru/20250127/hinshtejn-1995673141.html

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

https://ria.ru/20250127/naemnik-1995713606.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995624524.html

https://ria.ru/20250126/rogov-1995535040.html

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