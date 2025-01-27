https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618823.html

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025

Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T05:21:00+03:00

2025-01-27T05:21:00+03:00

2025-01-27T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824697522_0:54:3072:1781_1920x0_80_0_0_b5f405a52d96518c865cd9c3f6183e2c.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в релизе.Самолет совершил вылет в ночное время. После того как разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34