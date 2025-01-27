https://ria.ru/20250127/spetsoperatsiya-1995618823.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T05:21:00+03:00
2025-01-27T05:21:00+03:00
2025-01-27T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — говорится в релизе.Самолет совершил вылет в ночное время. После того как разведка доложила об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 55 тысяч солдат, свыше 300 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об ударе Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области