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Сербия продолжит публиковать документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде - РИА Новости, 27.01.2025
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21:33 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/serbiya-1995796626.html
Сербия продолжит публиковать документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде
Сербия продолжит публиковать документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде - РИА Новости, 27.01.2025
Сербия продолжит публиковать документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде
Власти Сербии продолжат публиковать документы о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября минувшего года при обрушении козырька погибли... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:33:00+03:00
2025-01-27T21:33:00+03:00
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БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Власти Сербии продолжат публиковать документы о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября минувшего года при обрушении козырька погибли 15 человек, заявил сербский президент Александр Вучич. Днем в понедельник Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массового протеста студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Вечером он обратился к гражданам вместе с премьером Милошем Вучевичем и председателем Скупщины (спикером парламента) Аной Брнабич. "На сайте правительства опубликовано 559 ссылок с 13 042 документами. Несколько десятков тысяч страниц и ссылок на сайт "Инфраструктуры железных дорог Сербии", где обнародовано 397 документов. Высшая прокуратура в Нови-Саде также на своем сайте опубликовала списки дел... Мы приложили усилия, чтобы посмотреть, что есть, чего не хватает, в некоторых пунктах - несколько сотен документов. Сегодня мы уже опубликовали и последует публикация еще 925 документов", - заявил Вучич. Участники протестов студентов и оппозиции в Сербии в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок - Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Глава МВД Ивица Дачич в понедельник сообщил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих, "такова его позиция я самого начала". Демонстранты требуют публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября обрушился козырек и погибли 15 человек, а также уголовной ответственности для причастных должностных лиц и освобождения от преследования всех ранее задержанных на протестах. Прокуратура в Нови-Саде в ночь на понедельник опубликовала очередную партию документов по реконструкции железнодорожного вокзала. Ожидается, что будет обнародована еще одна партия документации. Президент Сербии в ночь на 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей".
https://ria.ru/20250116/voditel-1994038708.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ана брнабич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Ана Брнабич
Сербия продолжит публиковать документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде

Вучич: Сербия продолжит обнародовать документы о вокзале, где погибли 15 человек

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Власти Сербии продолжат публиковать документы о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября минувшего года при обрушении козырька погибли 15 человек, заявил сербский президент Александр Вучич.
Днем в понедельник Вучич призвал сохранить стабильность в стране на фоне массового протеста студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Вечером он обратился к гражданам вместе с премьером Милошем Вучевичем и председателем Скупщины (спикером парламента) Аной Брнабич.
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"На сайте правительства опубликовано 559 ссылок с 13 042 документами. Несколько десятков тысяч страниц и ссылок на сайт "Инфраструктуры железных дорог Сербии", где обнародовано 397 документов. Высшая прокуратура в Нови-Саде также на своем сайте опубликовала списки дел... Мы приложили усилия, чтобы посмотреть, что есть, чего не хватает, в некоторых пунктах - несколько сотен документов. Сегодня мы уже опубликовали и последует публикация еще 925 документов", - заявил Вучич.
Участники протестов студентов и оппозиции в Сербии в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок - Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране.
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Демонстранты требуют публикации полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября обрушился козырек и погибли 15 человек, а также уголовной ответственности для причастных должностных лиц и освобождения от преследования всех ранее задержанных на протестах.
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Президент Сербии в ночь на 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей".
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