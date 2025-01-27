https://ria.ru/20250127/samolet-1995799742.html

Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау

Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау - РИА Новости, 27.01.2025

Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под казахстанским... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:13:00+03:00

2025-01-27T22:13:00+03:00

2025-01-27T22:13:00+03:00

в мире

азербайджан

казахстан

актау

крушение рейса баку — грозный

михаил галузин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под казахстанским Актау, акцентирована необходимость завершения официального расследования, заявили в МИД РФ. "При обсуждении темы катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества. "В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", - заключили в дипведомстве. Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250124/kazahstan-1995282483.html

https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html

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актау

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в мире, азербайджан, казахстан, актау, крушение рейса баку — грозный, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)