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Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау - РИА Новости, 27.01.2025
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22:13 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/samolet-1995799742.html
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау - РИА Новости, 27.01.2025
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под казахстанским... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:13:00+03:00
2025-01-27T22:13:00+03:00
в мире
азербайджан
казахстан
актау
крушение рейса баку — грозный
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под казахстанским Актау, акцентирована необходимость завершения официального расследования, заявили в МИД РФ. "При обсуждении темы катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества. "В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", - заключили в дипведомстве. Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250124/kazahstan-1995282483.html
https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html
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в мире, азербайджан, казахстан, актау, крушение рейса баку — грозный, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Азербайджан, Казахстан, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау

Замглавы МИД Галузин обсудил крушение борта AZAL с послом Азербайджана

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под казахстанским Актау, акцентирована необходимость завершения официального расследования, заявили в МИД РФ.
"При обсуждении темы катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Там добавили, что российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества.
"В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", - заключили в дипведомстве.
Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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В миреАзербайджанКазахстанАктауКрушение рейса Баку — ГрозныйМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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