https://ria.ru/20250127/rossiya-1995677232.html

"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе

"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе - РИА Новости, 27.01.2025

"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети X отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:11:00+03:00

2025-01-27T12:11:00+03:00

2025-01-27T12:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

польша

чей боуз

80-летие победы в великой отечественной войне

освенцим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/43/1517304301_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_79c46bf7e7b36576fd6320e0b3901aa9.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети X отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме."Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — написал он.Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в Освенциме в понедельник. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. Представителей Москвы на мероприятия не пригласили.Красная армия освободила Аушвиц 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979 году бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

россия

польша

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, чей боуз, 80-летие победы в великой отечественной войне, освенцим