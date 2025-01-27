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"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:11 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/rossiya-1995677232.html
"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе
"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе - РИА Новости, 27.01.2025
"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети X отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:11:00+03:00
2025-01-27T12:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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польша
чей боуз
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети X отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме."Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — написал он.Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в Освенциме в понедельник. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. Представителей Москвы на мероприятия не пригласили.Красная армия освободила Аушвиц 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979 году бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, россия, польша, чей боуз, 80-летие победы в великой отечественной войне, освенцим
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Польша, Чей Боуз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим
"На грань войны". Решение Польши по России вызвало негодование на Западе

Журналист Боуз назвал отказ Польши пригласить Россию в Освенцим отвратительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал в соцсети X отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме.
«
"Совершенно отвратительно и немыслимо, что Россию "не допустили" к участию в памятных мероприятиях в Освенциме. Это отражает мерзкое искажение реальности, которое снова поставило Европу на грань войны. Примечательно", — написал он.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в Освенциме в понедельник. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. Представителей Москвы на мероприятия не пригласили.
Красная армия освободила Аушвиц 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979 году бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияПольшаЧей Боуз80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвенцим
 
 
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