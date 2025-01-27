Слова Каллас о России вызвали недоумение в США
Экс-разведчик Риттер раскритиковал обращение Каллас к Европе из-за России
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X раскритиковал обращение главы дипломатии ЕС Каи Каллас к Европе из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море.
Каллас призвала Европу реагировать на гибридные угрозы в условиях "активизации российской кампании".
"Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам", — написал он.
Накануне латвийский портал LSM сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, вероятно из-за внешнего воздействия.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Накануне латвийский портал LSM сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, вероятно из-за внешнего воздействия.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Это не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.
При этом газета Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы по итогам расследования пришли к выводу, что доказательств причастности России к инцидентам с кабелями нет, а повреждения стали результатом ошибок экипажей проплывающих судов.