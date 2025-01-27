https://ria.ru/20250127/ritter-1995733000.html

Слова Каллас о России вызвали недоумение в США

Слова Каллас о России вызвали недоумение в США - РИА Новости, 27.01.2025

Слова Каллас о России вызвали недоумение в США

Отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X раскритиковал обращение главы дипломатии ЕС Каи Каллас к Европе из-за России после повреждения кабеля... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:13:00+03:00

2025-01-27T16:13:00+03:00

2025-01-27T16:13:00+03:00

в мире

кайя каллас

россия

евросоюз

балтийское море

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X раскритиковал обращение главы дипломатии ЕС Каи Каллас к Европе из-за России после повреждения кабеля в Балтийском море.Каллас призвала Европу реагировать на гибридные угрозы в условиях "активизации российской кампании". "Я почти уверен, что ваши же люди вам сказали, что Россия не имеет никакого отношения к подобным инцидентам", — написал он. Накануне латвийский портал LSM сообщил о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, вероятно из-за внешнего воздействия. Повреждение кабелей в Балтийском мореЭто не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией и коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что электрокабель EstLink 2 и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российской нефти.При этом газета Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы по итогам расследования пришли к выводу, что доказательств причастности России к инцидентам с кабелями нет, а повреждения стали результатом ошибок экипажей проплывающих судов.

https://ria.ru/20250127/kabel-1995609764.html

https://ria.ru/20250126/kabel-1995593954.html

россия

балтийское море

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в мире, кайя каллас, россия, евросоюз, балтийское море