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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 27.01.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:20:00+03:00
2025-01-27T18:20:00+03:00
2025-01-27T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", — говорится в заявлении.С учетом окончания председательства России в БРИКС и его перехода к Бразилии в 2025 году лидеры подтвердили настрой на тесную координацию по всем вопросам деятельности объединения.Кроме того, они обсудили международную ситуацию, в том числе с учетом прихода Дональда Трампа к власти в США.Помимо этого, стороны затронули вопросы урегулирования украинского кризиса.
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бразилия, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, в мире, брикс
Бразилия, Владимир Путин, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире, БРИКС
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин обсудил с Лулой да Силвой тему Украины и приход Трампа к власти в США