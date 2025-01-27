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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 27.01.2025
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18:20 27.01.2025 (обновлено: 19:38 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995775330.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 27.01.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:20:00+03:00
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владимир путин
россия
луис инасиу лула да силва
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", — говорится в заявлении.С учетом окончания председательства России в БРИКС и его перехода к Бразилии в 2025 году лидеры подтвердили настрой на тесную координацию по всем вопросам деятельности объединения.Кроме того, они обсудили международную ситуацию, в том числе с учетом прихода Дональда Трампа к власти в США.Помимо этого, стороны затронули вопросы урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20240925/braziliya-1974721247.html
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бразилия, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, в мире, брикс
Бразилия, Владимир Путин, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире, БРИКС
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин обсудил с Лулой да Силвой тему Украины и приход Трампа к власти в США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", — говорится в заявлении.
С учетом окончания председательства России в БРИКС и его перехода к Бразилии в 2025 году лидеры подтвердили настрой на тесную координацию по всем вопросам деятельности объединения.
Кроме того, они обсудили международную ситуацию, в том числе с учетом прихода Дональда Трампа к власти в США.
Помимо этого, стороны затронули вопросы урегулирования украинского кризиса.
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БразилияВладимир ПутинРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваВ миреБРИКС
 
 
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