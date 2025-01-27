https://ria.ru/20250127/putin-1995775330.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 27.01.2025

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:20:00+03:00

2025-01-27T18:20:00+03:00

2025-01-27T19:38:00+03:00

бразилия

владимир путин

россия

луис инасиу лула да силва

в мире

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой развитие стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях", — говорится в заявлении.С учетом окончания председательства России в БРИКС и его перехода к Бразилии в 2025 году лидеры подтвердили настрой на тесную координацию по всем вопросам деятельности объединения.Кроме того, они обсудили международную ситуацию, в том числе с учетом прихода Дональда Трампа к власти в США.Помимо этого, стороны затронули вопросы урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20240925/braziliya-1974721247.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, в мире, брикс