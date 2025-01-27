https://ria.ru/20250127/putin-1995729995.html

Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин

Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025

Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин

Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:03:00+03:00

2025-01-27T16:03:00+03:00

2025-01-27T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."В этом году мы будем отмечать 80-летие великой Победы, он объявлен в России Годом Защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев-участников специальной военной операции. Они защищают родную землю отстаивают наши интересы, безопасность России", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".

https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html

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россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф