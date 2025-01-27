Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 27.01.2025 (обновлено: 16:22 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995729995.html
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин
Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."В этом году мы будем отмечать 80-летие великой Победы, он объявлен в России Годом Защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев-участников специальной военной операции. Они защищают родную землю отстаивают наши интересы, безопасность России", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин

Путин заявил, что участники СВО сегодня отстаивают безопасность России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города.
"В этом году мы будем отмечать 80-летие великой Победы, он объявлен в России Годом Защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев-участников специальной военной операции. Они защищают родную землю отстаивают наши интересы, безопасность России", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
Президент России Владимир Путин выступает на концерте Ленинградская Победа в Большом концертном зале Октябрьский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала