https://ria.ru/20250127/putin-1995729995.html
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин
Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции сегодня отстаивают безопасность России, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."В этом году мы будем отмечать 80-летие великой Победы, он объявлен в России Годом Защитника Отечества, как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев-участников специальной военной операции. Они защищают родную землю отстаивают наши интересы, безопасность России", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
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россия, владимир путин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы РФ
Участники СВО отстаивают безопасность России, заявил Путин
Путин заявил, что участники СВО сегодня отстаивают безопасность России