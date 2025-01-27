https://ria.ru/20250127/putin-1995712639.html
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.01.2025
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин вручает юбилейные медали ветеранам ВОВ
LIVE: Путин вручает юбилейные медали ветеранам ВОВ
2025-01-27T15:14
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, видео, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.
2025-01-27T15:14
true
PT25M14S
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
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Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.