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Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.01.2025
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15:14 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/putin-1995712639.html
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.01.2025
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
владимир путин
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.
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LIVE: Путин вручает юбилейные медали ветеранам ВОВ
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владимир путин, общество, видео, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция
Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.
2025-01-27T15:14
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Вручение медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Прямая трансляция

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Владимир Путин вручает юбилейные медали "80 лет Победы" ветеранам Великой Отечественной войны.
 
Владимир ПутинОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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