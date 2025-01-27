https://ria.ru/20250127/prigovor-1995686034.html

В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку

В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 27.01.2025

В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:50:00+03:00

2025-01-27T12:50:00+03:00

2025-01-27T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

грузия

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989945244_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_e1a23aa87fdf058b2cc0db852d01a399.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с июня 2016 по май 2022 года Берианидзе прибыл на Украину и вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"*. Он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки. В марте 2022 года Берианидзе в Мариуполе в ходе стрелкового боя убил троих российских военнослужащих. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военными России. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе. Ранее в прокуратуре ДНР РИА Новости рассказали, что Берианидзе был взят в плен в мае 2022 года, в прениях сторон в суде гособвинитель требовал для него пожизненного лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241223/donetsk-1990851670.html

https://ria.ru/20241210/naemnik-1988450478.html

россия

донецкая народная республика

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, грузия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия