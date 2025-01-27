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В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 27.01.2025
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https://ria.ru/20250127/prigovor-1995686034.html
В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку
В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 27.01.2025
В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:50:00+03:00
2025-01-27T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
грузия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает Генпрокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с июня 2016 по май 2022 года Берианидзе прибыл на Украину и вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"*. Он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки. В марте 2022 года Берианидзе в Мариуполе в ходе стрелкового боя убил троих российских военнослужащих. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военными России. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе. Ранее в прокуратуре ДНР РИА Новости рассказали, что Берианидзе был взят в плен в мае 2022 года, в прениях сторон в суде гособвинитель требовал для него пожизненного лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241223/donetsk-1990851670.html
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россия, донецкая народная республика, грузия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку наемника из Грузии Берианидзе

© прокуратура ДНРНиколос Берианидзе. Кадр видео
Николос Берианидзе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© прокуратура ДНР
Николос Берианидзе. Кадр видео
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, с июня 2016 по май 2022 года Берианидзе прибыл на Украину и вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"*. Он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки.
В марте 2022 года Берианидзе в Мариуполе в ходе стрелкового боя убил троих российских военнослужащих. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военными России. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.
Ранее в прокуратуре ДНР РИА Новости рассказали, что Берианидзе был взят в плен в мае 2022 года, в прениях сторон в суде гособвинитель требовал для него пожизненного лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГрузияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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