В ДНР наемника из Грузии приговорили к пожизненному сроку
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку наемника из Грузии Берианидзе
© прокуратура ДНРНиколос Берианидзе. Кадр видео
© прокуратура ДНР
Николос Берианидзе. Кадр видео
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ и застрелившего троих российских военных, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, с июня 2016 по май 2022 года Берианидзе прибыл на Украину и вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"*. Он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки.
В марте 2022 года Берианидзе в Мариуполе в ходе стрелкового боя убил троих российских военнослужащих. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военными России. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.
Ранее в прокуратуре ДНР РИА Новости рассказали, что Берианидзе был взят в плен в мае 2022 года, в прениях сторон в суде гособвинитель требовал для него пожизненного лишения свободы.
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