https://ria.ru/20250127/prestuplenie-1995615375.html

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2025

Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей

Житель освобожденной Новогродовки рассказал РИА Новости, как украинские военные убили трёх мирных жителей. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:07:00+03:00

2025-01-27T04:07:00+03:00

2025-01-27T04:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Житель освобожденной Новогродовки рассказал РИА Новости, как украинские военные убили трёх мирных жителей. "Я увидел, как ведут моих знакомых солдаты ВСУ под дулами автомата в соседний дом, на первый этаж, для проверки документов. На следующий день мы нашли в подвале тела этих троих друзей, убитых", - рассказал Александр. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

селидово

красноармейск

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия