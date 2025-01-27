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Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей
Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2025
Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей
Житель освобожденной Новогродовки рассказал РИА Новости, как украинские военные убили трёх мирных жителей. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:07:00+03:00
2025-01-27T04:07:00+03:00
2025-01-27T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Житель освобожденной Новогродовки рассказал РИА Новости, как украинские военные убили трёх мирных жителей. "Я увидел, как ведут моих знакомых солдаты ВСУ под дулами автомата в соседний дом, на первый этаж, для проверки документов. На следующий день мы нашли в подвале тела этих троих друзей, убитых", - рассказал Александр. Новогродовка - город на донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово - Новогродовка - Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ.
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
селидово
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селидово, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Новогродовки рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей
Житель Новогродовки Александр рассказал, как ВСУ убили трех мирных жителей