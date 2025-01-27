https://ria.ru/20250127/prazdnik-1995398067.html

27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 января в России и в мире по календарю

27 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:00:00+03:00

2025-01-27T06:00:00+03:00

2025-01-27T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. 27 января 2025 года в России проходят две важные памятные даты: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня также отмечаются День печати МВД РФ, Киберпонедельник и День жизнелюба. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России27 января 2025 года в России отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России". В городе проходят памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто пережил дни блокады.В последний понедельник января 2025 года в России стартует Киберпонедельник (Cyber Monday). Первая крупная онлайн-распродажа года начнется с 00:00 – это время, когда интернет-площадки реализуют товары по сниженным ценам, приобрести все необходимое можно, не выходя из дома.Профессиональный праздник27 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ведомственных средств массовой информации Министерства внутренних дел России – День печати МВД РФ. Дата праздника выбрана в связи выходом в свет первого номера "Санкт-Петербургского журнала" в 1804 году.Церковный праздник27 января Русская православная церковь отмечает Отдание праздника Богоявления и совершает богослужение. Это и День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. По преданию, Нина просила Деву Марию о помощи в апостольском служении, и ее молитвы были услышаны Богородицей. Считается, что та вручила святой крест из виноградной лозы и отправила Нину в Иверию (Грузию), обещая свое покровительство.Народный праздникНа Руси праздник носил название Нинин день. Этот день принято посвящать уходу за домашними животными и скотом, а также уборке жилища, но мусор выносить не стоит. Запрещено лениться и подолгу спать. Нужно встать пораньше и провести день в делах, тогда будут ждать удача и успех, а лодырей святая накажет неприятностями.В этот день хорошо высаживать семена на рассаду. А вот повышать голос и выяснять отношения с родственниками категорически запрещается. Как говорили в народе, на крики нечисть прилетит. От похода в парикмахерскую в этот день лучше отказаться, чтобы не было финансовых потерь.Какой сегодня праздник в миреГенеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7 установлен Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). В этот день во многих странах мира проходят траурные церемонии и памятные акции.27 января проходит необычный праздник – День Жизнелюба. Он посвящен всем, кто излучает позитив, любовь и заботу по отношению к себе и окружающим, умеет радоваться каждому прожитому дню.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 27 января в разные годы:1302 – Данте Алигьери заочно осужден и изгнан из Флоренции.1880 – Томас Эдисон получил патент на лампу накаливания.1924 – в Москве прошли похороны Владимира Ленина (гроб с забальзамированным телом поместили в мавзолей).1944 – Вторая мировая война: в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.1945 – Вторая мировая война: войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта освобождены узники концлагеря в Освенциме (Польша).1967 – космос объявлен достоянием всего человечества, подписан межправительственный документ "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела".1973 – подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.1983 – закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан (53,85 км, Хонсю – Хоккайдо).2009 – митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI патриархом Московским и всея Руси.2018 – Милош Земан переизбран президентом Чехии.Кто из известных людей родился 27 январяВ этот день родились:1585 – Хендрик Аверкамп, нидерландский живописец-пейзажист.1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.1808 – Давид Фридрих Штраус, немецкий философ, историк, теолог, публицист.1826 – Михаил Салтыков-Щедрин, писатель, классик русской литературы, журналист, государственный деятель.1832 –Льюис Кэрролл (наст. имя Чарльз Лютвидж Доджсон), английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".1841 – Архип Куинджи, русский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.1848 – Того Хэйхатиро, маршал флота Японской империи, командующий Объединённым флотом Японии в русско-японской войне 1904—1905 гг.1859 – Павел Милюков, русский политик, историк, публицист, в 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства.1934 – Эдит Крессон, премьер-министр Франции (1991—1992), первая женщина во главе французского правительства.1974 – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.1977 – Елена Ваенга, российская певица, автор песен.1980 – Марат Сафин, российский теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема.ИмениныИменины 27 января отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан.

https://ria.ru/20250126/prazdniki-1906455182.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html

https://ria.ru/20250126/kalendar-1984676783.html

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праздники, религиозные праздники, общество, россия