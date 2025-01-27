День России в 2025 году: история и традиции праздника
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. День России - государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату - 12 июня. Когда появился этот праздник в нашей стране, в чем его суть, почему его называют днем рождения современной России, на какие числа выпадают выходные в связи с торжеством в 2025 году, - в материале РИА Новости.
День России
Праздник, который называется “День России”, стали отмечать около 30 лет назад. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
Какого числа праздник
День России имеет фиксированную дату, каждый год он отмечается 12 июня. В 2025 году это число выпадает на четверг. День России официально является выходным, а значит, в соответствии с производственным календарем, россиян в честь праздника ожидает сокращенный рабочий день 11 июня.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с 8 марта в 2025 году перенесен на 13 июня, поэтому россияне будут отдыхать целых четыре дня: с 12 по 15 июня включительно.
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История
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции РФ и ее законов. Так что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.
“На этом же съезде председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, а ровно через год, в этот же день, в стране состоялись первые выборы президента РФ, на которых он победил, набрав 57,3% голосов", - говорит Николай Буканев, писатель, популяризатор истории.
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Учреждение праздника
Праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". А в 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия на привычный сегодня вариант “День России” произошла в 2002 году.
Традиции
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России)
В День России по всей стране проходят тематические мероприятия. Главной площадкой торжества в столице из года в год остается Красная площадь, на которой проходят праздничные гуляния (например, концерт с участием ведущих артистов страны).
Еще одна традиционная часть праздничной программы - это вручение президентом Государственных премий под сводами Кремля. Традиция награждать в этот день деятелей культуры и науки существует с 1995 года.
В других российских городах к этому празднику будут приурочены свои тематические программы, акции и мероприятия.
Суть праздника
“Многие граждане России отмечают 12 июня просто как выходной день, а часть из них не знают не только его истории, но и правильного названия. Так, многие ошибочно называют этот праздник “Днем независимости” по аналогии с подобными в других странах”, - констатирует кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова.
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Однако, если обратиться к смыслу праздника, в День России граждане отмечают не независимость, а провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.
“День России празднуется в нашей стране уже почти четверть века. Истоки его исторически неразрывно связаны с теми процессами, которые переживала наша страна в последние годы существования СССР. Тем не менее, с годами смысл его обрел новые значения. Если в 1990-м году провозглашения суверенитета означало начало разрыва с коммунистическим прошлым, то в наши дни, факт реального суверенитета - одно из основополагающих условий существования независимой России. Так что для россиян 12 июня - прекрасный день, чтобы вспомнить о своей любви к родной стране”, - говорит Николай Буканев.
Символы и атрибутика
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
К государственным символам каждой страны относятся прежде всего герб, флаг и гимн. Одновременно с принятием Конституции 12 декабря 1993 года началась разработка новых государственных символов России. В декабре 2000 года Государственная Дума приняла законы о государственной символике Российской Федерации - гербе, флаге и гимне.
Одним из главных символов праздника является триколор. 12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии флага на балконах.
Как отмечают праздник
Обязательная часть праздничной программы ко Дню России в большинстве населенных пунктов страны - это различные массовые мероприятия, патриотические акции, народные гуляния.
Официальные мероприятия
Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий. В том числе - федеральные акции и марафоны. Только на территории столицы в прошлом 2024 году праздничная программа включала более 100 различных событий. А всего в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие свыше трех с половиной миллионов человек.
В Санкт-Петербурге в предыдущие годы праздничный концерт ко Дню России проходил на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот же день многим юным петербуржцам были вручены их первые паспорта.
Народные гуляния
Наиболее традиционными праздничными мероприятиями остаются различные концерты и фестивали. Например, на ВДНХ обычно проходит масштабная событийная программа с участием музыкантов, актеров и популяризаторов науки; в музее-заповеднике "Коломенское" - ежегодный музыкальный фестиваль "Россия", в парках Дружбы, "Кузьминки" и "Дубки", зоне отдыха "Левобережье", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово - творческие мастер-классы и концерты.
Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.
Полный перечень праздничных мероприятий в 2025 году станет известен в начале июня.
Поздравления
День России - это праздник каждого жителя нашей страны. С ним можно поздравлять практически всех: начальство и коллег, партнеров и членов семьи, детей и взрослых.
Современное значение Дня России
День России - государственный праздник всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее. Это день, символизирующий единство, сплоченность и разнообразие нашей страны. Россия - страна с богатыми историческими и культурными традициями. В ее границах существуют разнообразные народы, языки, религии и обычаи. День России отмечает это многообразие и подчеркивает важность единства, гармонии и взаимного уважения между всеми гражданами страны.