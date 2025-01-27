https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995715039.html

Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу

Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу - РИА Новости, 27.01.2025

Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу

Правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, вносящий изменения в порядок призыва на военную службу, следует из проекта отзыва, который имеется в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:13:00+03:00

2025-01-27T15:13:00+03:00

2025-01-27T21:11:00+03:00

андрей картаполов

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, вносящий изменения в порядок призыва на военную службу, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", — говорится в документе. Замечание правительства заключается в том, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу. Документ разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В нем речь идет о случаях, когда военнообязанных призвали в армию, но по каким-то причинам не отправили туда. Законопроект предполагает, что их отправят в войска в ходе следующих призывных кампаний в течение одного года.Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более — в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Таким образом, законопроект позволит сократить количество должностных лиц, участвующих в призывной кампании, в том числе врачей-специалистов, которых привлекают для медицинского освидетельствования призывников, а также снизить потребность в обеспечении этих врачей медицинским оборудованием.

https://ria.ru/20250124/medvedev-1995339750.html

https://ria.ru/20241111/proekt--1983184389.html

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андрей картаполов, госдума рф, общество