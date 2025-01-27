Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 27.01.2025 (обновлено: 21:11 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995715039.html
Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу
Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу - РИА Новости, 27.01.2025
Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу
Правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, вносящий изменения в порядок призыва на военную службу, следует из проекта отзыва, который имеется в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:13:00+03:00
2025-01-27T21:11:00+03:00
андрей картаполов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119220_0:59:3027:1762_1920x0_80_0_0_80e4a476967d65c2142d8514e669fcb6.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, вносящий изменения в порядок призыва на военную службу, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", — говорится в документе. Замечание правительства заключается в том, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу. Документ разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В нем речь идет о случаях, когда военнообязанных призвали в армию, но по каким-то причинам не отправили туда. Законопроект предполагает, что их отправят в войска в ходе следующих призывных кампаний в течение одного года.Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более — в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Таким образом, законопроект позволит сократить количество должностных лиц, участвующих в призывной кампании, в том числе врачей-специалистов, которых привлекают для медицинского освидетельствования призывников, а также снизить потребность в обеспечении этих врачей медицинским оборудованием.
https://ria.ru/20250124/medvedev-1995339750.html
https://ria.ru/20241111/proekt--1983184389.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119220_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7f94becf81afb68240b8e68a975de89c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей картаполов, госдума рф, общество
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Общество
Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу

Правительство поддержало изменение порядка призыва на военную службу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрисяга новобранцев
Присяга новобранцев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Присяга новобранцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство поддержало с учетом замечаний законопроект, вносящий изменения в порядок призыва на военную службу, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", — говорится в документе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Медведев призвал сохранить темпы набора на службу по контракту
24 января, 15:03
Замечание правительства заключается в том, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу.
Документ разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В нем речь идет о случаях, когда военнообязанных призвали в армию, но по каким-то причинам не отправили туда. Законопроект предполагает, что их отправят в войска в ходе следующих призывных кампаний в течение одного года.
Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более — в муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
Таким образом, законопроект позволит сократить количество должностных лиц, участвующих в призывной кампании, в том числе врачей-специалистов, которых привлекают для медицинского освидетельствования призывников, а также снизить потребность в обеспечении этих врачей медицинским оборудованием.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву
11 ноября 2024, 20:00
 
Андрей КартаполовГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала