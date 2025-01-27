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В Салехарде загорелись частные дома
В Салехарде загорелись частные дома - РИА Новости, 27.01.2025
В Салехарде загорелись частные дома
Несколько частных домов загорелись в Салехарде, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:28:00+03:00
2025-01-27T19:28:00+03:00
2025-01-27T19:32:00+03:00
россия
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происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Несколько частных домов загорелись в Салехарде, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, в 16.55 мск поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Дружинина в Салехарде, вскоре огонь перекинулся на рядом стоящие жилые дома. "Площадь пожара составляет ориентировочно 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что тушение пожара усложняется сильным ветром, а также повышенной плотностью застройки.
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россия, салехард, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Россия, Салехард, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
В Салехарде загорелись частные дома
МЧС: в Салехарде на площади 200 квадратных метров горят частные дома