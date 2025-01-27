https://ria.ru/20250127/pozhar-1995631173.html

Источник назвал предварительную причину пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Источник назвал предварительную причину пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 27.01.2025

Источник назвал предварительную причину пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:58:00+03:00

2025-01-27T08:58:00+03:00

2025-01-27T08:59:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пожар в одном из помещений административного здания СИЗО-1 произошел в понедельник утром. Огонь удалось оперативно потушить на площади около 5 квадратных метров, никто не пострадал. По информации ГУФСИН России по Ростовской области, учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка. "Предварительная причина - короткое замыкание", - сказал собеседник агентства. В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)