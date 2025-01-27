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Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста - РИА Новости, 27.01.2025
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Религия
 
17:14 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/povtorenie-1995753106.html
Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста
Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста - РИА Новости, 27.01.2025
Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста
В Европе антисемитизм снова поднимает голову, и нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась никогда, заявил главный раввин России Берл Лазар на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:14:00+03:00
2025-01-27T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Европе антисемитизм снова поднимает голову, и нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась никогда, заявил главный раввин России Берл Лазар на церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. "В Европе антисемитизм снова поднимает голову… Мы должны не давать покоя тем, кто хочет устроить новый Холокост, чтобы это никогда не повторилось", - сказал Лазар. Раввин подчеркнул, что практически в каждой еврейской семье есть жертвы Холокоста, помнить об этой трагедии нужно всегда. "Самое страшное – это идеология, которая оправдывала геноцид, которая учила, что убивать женщин, стариков и детей не просто можно, но даже нужно. Нацисты, как нам известно, делили людей на две категории: "сверхчеловеки" – это были они сами и их сторонники – и недочеловеки, которых имеют право убивать", - сказал Борода, отметив, что сегодня международный терроризм точно так же признает за собой право убивать, брать в заложники невинных людей. По мнению раввина, ключом к миру является вера и любовь к Богу, "который видит все наши дела и слышит все наши слова". "А если нет Бога в человеческой душе, тогда приходит ненависть, а от ненависти до убийства один шаг", - сказал Лазар. На церемонии памяти жертв Лазар возложил цветы к памятнику героям сопротивления на территории Еврейского музея и центра толерантности. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия. В России с15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995672669.html
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Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста

Раввин Берл Лазар: нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Европе антисемитизм снова поднимает голову, и нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась никогда, заявил главный раввин России Берл Лазар на церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
Европе антисемитизм снова поднимает голову… Мы должны не давать покоя тем, кто хочет устроить новый Холокост, чтобы это никогда не повторилось", - сказал Лазар.
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Раввин подчеркнул, что практически в каждой еврейской семье есть жертвы Холокоста, помнить об этой трагедии нужно всегда.
"Самое страшное – это идеология, которая оправдывала геноцид, которая учила, что убивать женщин, стариков и детей не просто можно, но даже нужно. Нацисты, как нам известно, делили людей на две категории: "сверхчеловеки" – это были они сами и их сторонники – и недочеловеки, которых имеют право убивать", - сказал Борода, отметив, что сегодня международный терроризм точно так же признает за собой право убивать, брать в заложники невинных людей.
По мнению раввина, ключом к миру является вера и любовь к Богу, "который видит все наши дела и слышит все наши слова". "А если нет Бога в человеческой душе, тогда приходит ненависть, а от ненависти до убийства один шаг", - сказал Лазар.
На церемонии памяти жертв Лазар возложил цветы к памятнику героям сопротивления на территории Еврейского музея и центра толерантности.
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Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
В России с15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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