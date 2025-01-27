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Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста

Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста - РИА Новости, 27.01.2025

Раввин призвал не допустить повторения трагедии Холокоста

В Европе антисемитизм снова поднимает голову, и нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась никогда, заявил главный раввин России Берл Лазар на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:14:00+03:00

2025-01-27T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Европе антисемитизм снова поднимает голову, и нужно сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась никогда, заявил главный раввин России Берл Лазар на церемонии памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. "В Европе антисемитизм снова поднимает голову… Мы должны не давать покоя тем, кто хочет устроить новый Холокост, чтобы это никогда не повторилось", - сказал Лазар. Раввин подчеркнул, что практически в каждой еврейской семье есть жертвы Холокоста, помнить об этой трагедии нужно всегда. "Самое страшное – это идеология, которая оправдывала геноцид, которая учила, что убивать женщин, стариков и детей не просто можно, но даже нужно. Нацисты, как нам известно, делили людей на две категории: "сверхчеловеки" – это были они сами и их сторонники – и недочеловеки, которых имеют право убивать", - сказал Борода, отметив, что сегодня международный терроризм точно так же признает за собой право убивать, брать в заложники невинных людей. По мнению раввина, ключом к миру является вера и любовь к Богу, "который видит все наши дела и слышит все наши слова". "А если нет Бога в человеческой душе, тогда приходит ненависть, а от ненависти до убийства один шаг", - сказал Лазар. На церемонии памяти жертв Лазар возложил цветы к памятнику героям сопротивления на территории Еврейского музея и центра толерантности. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия. В России с15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Никита Бизин

европа, россия, москва, религия