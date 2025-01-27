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Полиция Сербии постарается избежать применения силы против протестующих - РИА Новости, 27.01.2025
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17:50 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/politsija-1995765313.html
Полиция Сербии постарается избежать применения силы против протестующих
Полиция Сербии постарается избежать применения силы против протестующих - РИА Новости, 27.01.2025
Полиция Сербии постарается избежать применения силы против протестующих
Полиция Сербии постарается избежать не допустить обострения и избежать применения силы против студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:50:00+03:00
2025-01-27T17:50:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
александр вучич
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Полиция Сербии постарается избежать не допустить обострения и избежать применения силы против студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Участники протестов студентов и оппозиции в Сербии в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича. "Намерение таково, чтобы все прошло мирно. Им необходимы инциденты, мы не желаем, чтобы произошел какой-либо инцидент. Может, кто-то и планирует. Призываю, прежде всего студентов, чтобы они были ответственны и организованы. Это большой тест для нас и для них. Хотим, чтобы все прошло мирно", - указал глава МВД в эфире телекканала TV Pink и добавил, что ведомство не получало официальной заявки на проведение акции, но будет обеспечивать безопасность все 24 часа. Он также отметил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих и "такова его позиция я самого начала". "Мы терпим критику и от самой полиции, потому что позволяем их провоцировать в этих разных ситуациях. Но намерение – быть терпимыми и не допустить обострения положения", - подчеркнул Дачич и еще раз напомнил что на такие акции необходимо заранее подавать заявки, а не сообщать о них в соцсетях. По его словам городские власти доставили для участников цистерны с питьевой водой, биотуалеты, дежурят пожарная служба, скорая помощь и дорожная полиция во избежание ДТП. Сами студенты днем провели 15 минут молчания в память о 15 погибших 1 ноября при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Они носят сербские флаги, символику факультетов, транспаранты среди них крупнейший "Создаём дизайн нового общества" с символом протестов - окровавленной ладонью. Также видны плакаты "Преподаватели со студентами" и критические лозунги против властей. К полудню протестующие развернули несколько импровизированных кухонь, солнечная и теплая погода в Белграде не торопит их с установкой палаток, многие сидят на земле. Демонстранты требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных должностных лиц и освобождения от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Прокуратура в Нови-Саде в ночь на понедельник опубликовала очередную партию документов по реконструкции железнодорожного вокзала. Ожидается, что будет еще одна партия документации. Президент Сербии в ночь на 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.
https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html
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в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич
Полиция Сербии постарается избежать применения силы против протестующих

Глава МВД Сербии Дачич: полиция не допустит применения силы против протестующих

© AP Photo / Darko VojinovicСтуденты во время акции протеста в Белграде
Студенты во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Студенты во время акции протеста в Белграде
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Полиция Сербии постарается избежать не допустить обострения и избежать применения силы против студентов и сторонников оппозиции, которые блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде, заявил первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Участники протестов студентов и оппозиции в Сербии в понедельник в 10.00 (12.00 мск) начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок – Автокоманды. Акция совпала с праздником основателя Сербской православной церкви Святого Саввы, покровителя молодежи и образования, который широко отмечается в стране. Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича.
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"Намерение таково, чтобы все прошло мирно. Им необходимы инциденты, мы не желаем, чтобы произошел какой-либо инцидент. Может, кто-то и планирует. Призываю, прежде всего студентов, чтобы они были ответственны и организованы. Это большой тест для нас и для них. Хотим, чтобы все прошло мирно", - указал глава МВД в эфире телекканала TV Pink и добавил, что ведомство не получало официальной заявки на проведение акции, но будет обеспечивать безопасность все 24 часа.
Он также отметил, что президент Александр Вучич просил избежать применения полицией силы против протестующих и "такова его позиция я самого начала".
"Мы терпим критику и от самой полиции, потому что позволяем их провоцировать в этих разных ситуациях. Но намерение – быть терпимыми и не допустить обострения положения", - подчеркнул Дачич и еще раз напомнил что на такие акции необходимо заранее подавать заявки, а не сообщать о них в соцсетях.
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По его словам городские власти доставили для участников цистерны с питьевой водой, биотуалеты, дежурят пожарная служба, скорая помощь и дорожная полиция во избежание ДТП.
Сами студенты днем провели 15 минут молчания в память о 15 погибших 1 ноября при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Они носят сербские флаги, символику факультетов, транспаранты среди них крупнейший "Создаём дизайн нового общества" с символом протестов - окровавленной ладонью. Также видны плакаты "Преподаватели со студентами" и критические лозунги против властей. К полудню протестующие развернули несколько импровизированных кухонь, солнечная и теплая погода в Белграде не торопит их с установкой палаток, многие сидят на земле.
Демонстранты требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных должностных лиц и освобождения от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
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Прокуратура в Нови-Саде в ночь на понедельник опубликовала очередную партию документов по реконструкции железнодорожного вокзала. Ожидается, что будет еще одна партия документации.
Президент Сербии в ночь на 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть "орудием в руках политических деятелей".
На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры".
Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.
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