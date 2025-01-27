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Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025
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Твой бизнес
 
19:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/podmoskove-1995781521.html
Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье
Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025
Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье
Имущественную поддержку правительства Подмосковья получили 24 инвестиционных проекта в прошлом году в рамках программы по предоставлению земельных участков без... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:03:00+03:00
2025-01-27T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Имущественную поддержку правительства Подмосковья получили 24 инвестиционных проекта в прошлом году в рамках программы по предоставлению земельных участков без проведения процедуры торгов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, участки переданы для реализации инвестпроектов нового строительства в приоритетных для Подмосковья сферах экономической деятельности. Она отметила, что объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 миллиарда рублей. В рамках данной программы имущественной поддержки, которая несет название номера постановления "272", инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. По условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.
https://ria.ru/20250127/granty-1995778336.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье

Мининвест: землю без торгов в Московской области получили 24 инвестпроекта

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Имущественную поддержку правительства Подмосковья получили 24 инвестиционных проекта в прошлом году в рамках программы по предоставлению земельных участков без проведения процедуры торгов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, участки переданы для реализации инвестпроектов нового строительства в приоритетных для Подмосковья сферах экономической деятельности.
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Она отметила, что объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 миллиарда рублей.
В рамках данной программы имущественной поддержки, которая несет название номера постановления "272", инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке.
По условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.
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