https://ria.ru/20250127/podmoskove-1995781521.html

Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье

Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025

Свыше 20 инвестпроектов получили землю без торгов в Подмосковье

Имущественную поддержку правительства Подмосковья получили 24 инвестиционных проекта в прошлом году в рамках программы по предоставлению земельных участков без... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:03:00+03:00

2025-01-27T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Имущественную поддержку правительства Подмосковья получили 24 инвестиционных проекта в прошлом году в рамках программы по предоставлению земельных участков без проведения процедуры торгов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, участки переданы для реализации инвестпроектов нового строительства в приоритетных для Подмосковья сферах экономической деятельности. Она отметила, что объем заявленных инвестиций по этим соглашениям составляет 30,3 миллиарда рублей. В рамках данной программы имущественной поддержки, которая несет название номера постановления "272", инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. По условиям предоставления земли без торгов, при выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

https://ria.ru/20250127/granty-1995778336.html

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