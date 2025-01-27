https://ria.ru/20250127/podmoskove-1995761784.html
В Подмосковье открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену
В Подмосковье открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену - РИА Новости, 27.01.2025
В Подмосковье открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену
Новая поликлиника на 450 посещений в смену начала работу в Хотьково Сергиево-Посадского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:37:00+03:00
2025-01-27T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новая поликлиника на 450 посещений в смену начала работу в Хотьково Сергиево-Посадского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Получать медицинскую помощь в ней будет как детское, так и взрослое население. В общей сложности порядка 30 тысяч человек. Учреждение начало работу в рамках задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "В новом здании прием будут вести врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты: неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие. В поликлинике оборудованы зоны комфортного ожидания приема, доступная среда для маломобильных пациентов, отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, удобная навигация", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
https://ria.ru/20250127/vorobev-1995746801.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, хотьково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Хотьково
В Подмосковье открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену
В Сергиево-Посадском округе Подмосковья открылась новая поликлиника