https://ria.ru/20250127/podmoskove-1995741646.html

Порядка 30 школ, 23 детсада и общежитие МГИМО построят в Подмосковье

Порядка 30 школ, 23 детсада и общежитие МГИМО построят в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025

Порядка 30 школ, 23 детсада и общежитие МГИМО построят в Подмосковье

Планируется построить 29 школ, 23 детских сада и общежитие филиала МГИМО в Подмосковье за 2025 год, кроме того, в порядок в этом году также приведут Гимназию... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:39:00+03:00

2025-01-27T16:39:00+03:00

2025-01-27T16:39:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Планируется построить 29 школ, 23 детских сада и общежитие филиала МГИМО в Подмосковье за 2025 год, кроме того, в порядок в этом году также приведут Гимназию имени Подольских курсантов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "В этом году в Подмосковье планируют построить 29 школ, 23 детских сада, общежитие филиала МГИМО. Кроме того, в планах капитально отремонтировать 58 школ, 40 детсадов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования. Ход работ на объектах обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских и муниципальных округов", - отметили в пресс-службе. Также среди знаковых объектов, которые приведут в порядок в этом году - Гимназия имени Подольских курсантов в Подольске. В здании заменят кровлю и потолки, обновят фасады, входные группы, лестницы, заменят все инженерные системы, окна и двери. Будет проведена отделка помещений, в классы поставят новую мебель и современное оборудование. В 2024 году в Московской области построили 40 школ, еще 42 капитально отремонтировали, ввели 45 новых детсадов и 23 дошкольных образовательных учреждения – после капремонта, а также отремонтировали семь колледжей, построили три кампуса учебных заведений и четыре здания дополнительного образования.

https://ria.ru/20250124/robot-1995348790.html

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московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, мгимо, школы, детские сады