https://ria.ru/20250127/pobeda-1995763461.html

Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы

Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 27.01.2025

Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы

Минпросвещения РФ утвердило план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава министерства Сергей... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:46:00+03:00

2025-01-27T17:46:00+03:00

2025-01-27T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

социальный навигатор

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "У нас утвержден план мероприятий, уже готовимся к празднованию Великой Победы, к 80-летию Великой Победы. Хочу сказать, что у нас в учебнике истории для 10-х классов… треть учебника посвящена Великой Отечественной войне", - сказал министр журналистам. Кравцов также отметил, что планируются различные выставки, продолжится программа "Дороги Победы", в рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах будут звучать известные мелодии военных лет. "Пятого мая во всех школах пройдет урок "Разговоры о важном". Он будет посвящен 80-летию Великой Победы. Активно у нас развивается проект "Без срока давности", - уточнил глава Минпросвещения. Кроме того, министр предложил в каждой российской школе на базе музеев организовать экспозиции в рамках юбилея Победы. По словам Кравцова, 25 апреля пройдет акция "Диктант победы". Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, сн_образование