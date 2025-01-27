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Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы
Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы - РИА Новости, 27.01.2025
Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы
Минпросвещения РФ утвердило план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава министерства Сергей... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:46:00+03:00
2025-01-27T17:46:00+03:00
2025-01-27T17:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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сергей кравцов
владимир путин
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило план мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "У нас утвержден план мероприятий, уже готовимся к празднованию Великой Победы, к 80-летию Великой Победы. Хочу сказать, что у нас в учебнике истории для 10-х классов… треть учебника посвящена Великой Отечественной войне", - сказал министр журналистам. Кравцов также отметил, что планируются различные выставки, продолжится программа "Дороги Победы", в рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах будут звучать известные мелодии военных лет. "Пятого мая во всех школах пройдет урок "Разговоры о важном". Он будет посвящен 80-летию Великой Победы. Активно у нас развивается проект "Без срока давности", - уточнил глава Минпросвещения. Кроме того, министр предложил в каждой российской школе на базе музеев организовать экспозиции в рамках юбилея Победы. По словам Кравцова, 25 апреля пройдет акция "Диктант победы". Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, сн_образование
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы
Минпросвещения утвердило план мероприятий по празднованию 80-летия Победы