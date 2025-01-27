Рейтинг@Mail.ru
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:34 27.01.2025 (обновлено: 16:11 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/peterburg-1995721604.html
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:34:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
единая россия
молодая гвардия единой россии
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_286e065828395c3cdaa11e5ebb92589a.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, сообщили в ЕР. Санкт-Петербург 27 января отмечает 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Единая Россия", МГЕР и Волонтерская Рота почтили память защитников блокадного Ленинграда. В годовщину полного освобождения города от фашистской осады традиционная памятная акция прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии. Секретарь Петербургского отделения ЕР, председатель городского заксобрания Александр Бельский отметил, что это важная дата не только для Петербурга, а для всей России. "Потому что самое длительное сражение, которое состоялось в ходе Великой Отечественной войны — это было сражение за Ленинград. Здесь погибли представители практически всех народов великого Советского Союза. Мы чтим память блокадников. И наш город сохранил силу духа, привнес её на фронт", - приводятся в сообщении слова Бельского.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
2025-01-27T15:34
true
PT4M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722514_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f803be1b8153358089a63fd79706c1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда

ЕР, МГЕР и "Волонтерская Рота" почтили память защитников блокадного Ленинграда

© Фото : Единая Россия. Официально/TelegramЕдиная Россия и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Единая Россия и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Единая Россия. Официально/Telegram
Единая Россия и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, сообщили в ЕР.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
"Единая Россия", МГЕР и Волонтерская Рота почтили память защитников блокадного Ленинграда. В годовщину полного освобождения города от фашистской осады традиционная памятная акция прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии.
Секретарь Петербургского отделения ЕР, председатель городского заксобрания Александр Бельский отметил, что это важная дата не только для Петербурга, а для всей России.
"Потому что самое длительное сражение, которое состоялось в ходе Великой Отечественной войны — это было сражение за Ленинград. Здесь погибли представители практически всех народов великого Советского Союза. Мы чтим память блокадников. И наш город сохранил силу духа, привнес её на фронт", - приводятся в сообщении слова Бельского.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
18 января, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградСанкт-ПетербургРоссияЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала