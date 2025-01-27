https://ria.ru/20250127/peterburg-1995721604.html

Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда

Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда

Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:34:00+03:00

2025-01-27T15:34:00+03:00

2025-01-27T16:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

санкт-петербург

россия

единая россия

молодая гвардия единой россии

мгер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_286e065828395c3cdaa11e5ebb92589a.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, сообщили в ЕР. Санкт-Петербург 27 января отмечает 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Единая Россия", МГЕР и Волонтерская Рота почтили память защитников блокадного Ленинграда. В годовщину полного освобождения города от фашистской осады традиционная памятная акция прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии. Секретарь Петербургского отделения ЕР, председатель городского заксобрания Александр Бельский отметил, что это важная дата не только для Петербурга, а для всей России. "Потому что самое длительное сражение, которое состоялось в ходе Великой Отечественной войны — это было сражение за Ленинград. Здесь погибли представители практически всех народов великого Советского Союза. Мы чтим память блокадников. И наш город сохранил силу духа, привнес её на фронт", - приводятся в сообщении слова Бельского.

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

ленинград

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T15:34 true PT4M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, санкт-петербург, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне