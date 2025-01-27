https://ria.ru/20250127/peterburg-1995721604.html
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:34:00+03:00
2025-01-27T15:34:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
единая россия
молодая гвардия единой россии
мгер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_286e065828395c3cdaa11e5ebb92589a.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Активисты и представители партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память защитников блокадного Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга, сообщили в ЕР. Санкт-Петербург 27 января отмечает 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Единая Россия", МГЕР и Волонтерская Рота почтили память защитников блокадного Ленинграда. В годовщину полного освобождения города от фашистской осады традиционная памятная акция прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале партии. Секретарь Петербургского отделения ЕР, председатель городского заксобрания Александр Бельский отметил, что это важная дата не только для Петербурга, а для всей России. "Потому что самое длительное сражение, которое состоялось в ходе Великой Отечественной войны — это было сражение за Ленинград. Здесь погибли представители практически всех народов великого Советского Союза. Мы чтим память блокадников. И наш город сохранил силу духа, привнес её на фронт", - приводятся в сообщении слова Бельского.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722514_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f803be1b8153358089a63fd79706c1d9.jpg
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
2025-01-27T15:34
true
PT4M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, санкт-петербург, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Активисты ЕР и МГЕР почтили память защитников блокадного Ленинграда
ЕР, МГЕР и "Волонтерская Рота" почтили память защитников блокадного Ленинграда