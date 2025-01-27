https://ria.ru/20250127/pauerbank-1995695464.html

В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк

В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк - РИА Новости, 27.01.2025

В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк

Пауэрбанк самовоспламенился в вещах ученика в школе в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:46:00+03:00

2025-01-27T13:46:00+03:00

2025-01-27T14:01:00+03:00

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Пауэрбанк самовоспламенился в вещах ученика в школе в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что пауэрбанк "взорвался" в портфеле ученика школы №116. У школьника якобы сгорели атлас и контурные карты. "Взрыва не было, было самовоспламенение, пожарную охрану не вызывали, на место выезжал дознаватель, который установит все обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве. Собеседник агентства уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html

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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)