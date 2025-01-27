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В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк - РИА Новости, 27.01.2025
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13:46 27.01.2025 (обновлено: 14:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pauerbank-1995695464.html
В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк
В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк - РИА Новости, 27.01.2025
В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк
Пауэрбанк самовоспламенился в вещах ученика в школе в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:46:00+03:00
2025-01-27T14:01:00+03:00
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Пауэрбанк самовоспламенился в вещах ученика в школе в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что пауэрбанк "взорвался" в портфеле ученика школы №116. У школьника якобы сгорели атлас и контурные карты. "Взрыва не было, было самовоспламенение, пожарную охрану не вызывали, на место выезжал дознаватель, который установит все обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве. Собеседник агентства уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк

В Перми у школьника в вещах самовоспламенился пауэрбанк, никто не пострадал

© Кадр видео из соцсетейПоследствия самовоспламенения пауэрбанка в вещах ученика в школе в Перми
Последствия самовоспламенения пауэрбанка в вещах ученика в школе в Перми - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия самовоспламенения пауэрбанка в вещах ученика в школе в Перми
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Пауэрбанк самовоспламенился в вещах ученика в школе в Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом МЧС.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что пауэрбанк "взорвался" в портфеле ученика школы №116. У школьника якобы сгорели атлас и контурные карты.
"Взрыва не было, было самовоспламенение, пожарную охрану не вызывали, на место выезжал дознаватель, который установит все обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
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ПроисшествияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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