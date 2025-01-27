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Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации - РИА Новости, 27.01.2025
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10:30 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ovchinskiy-1995480395.html
Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации
Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации - РИА Новости, 27.01.2025
Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации
На юге Москвы построили два новых жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:30:00+03:00
2025-01-27T10:30:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На юге Москвы построили два новых жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Дома находятся в двух районах Южного административного округа - Нагорный и Бирюлево Восточное. Один ЖК расположен по адресу Загорьевская улица, 8, второй - на Симферопольском проезде, 7. Общая площадь обоих зданий составляет около 27 тысяч "квадратов"."Дом в Симферопольском проезде состоит из двух секций, рассчитанных на 180 квартир площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан: в них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. В пешей доступности находятся станции метро “Нагорная” и “Нахимовский проспект”. В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых свыше шести тысяч квадратных метров. В новых жилых комплексах уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем смогут открыться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Кроме того, территорию жилых комплексов уже обеспечили наружным освещением и камерами видеонаблюдения.Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250119/ovchinskiy-1994253234.html
https://ria.ru/20250124/ovchinskiy-1995207440.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации

Овчинский: в Нагорном и Восточном Бирюлево построили два ЖК по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На юге Москвы построили два новых жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Дома находятся в двух районах Южного административного округа - Нагорный и Бирюлево Восточное. Один ЖК расположен по адресу Загорьевская улица, 8, второй - на Симферопольском проезде, 7. Общая площадь обоих зданий составляет около 27 тысяч "квадратов".
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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19 января, 12:10
"Дом в Симферопольском проезде состоит из двух секций, рассчитанных на 180 квартир площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан: в них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. В пешей доступности находятся станции метро “Нагорная” и “Нахимовский проспект”. В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых свыше шести тысяч квадратных метров. В новых жилых комплексах уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем смогут открыться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Кроме того, территорию жилых комплексов уже обеспечили наружным освещением и камерами видеонаблюдения.
Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Овчинский: в Кунцеве снесут недостроенный ФОК
24 января, 10:10
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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