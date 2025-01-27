Овчинский: два новых дома возвели на юге Москвы по реновации
Овчинский: в Нагорном и Восточном Бирюлево построили два ЖК по реновации
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На юге Москвы построили два новых жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Дома находятся в двух районах Южного административного округа - Нагорный и Бирюлево Восточное. Один ЖК расположен по адресу Загорьевская улица, 8, второй - на Симферопольском проезде, 7. Общая площадь обоих зданий составляет около 27 тысяч "квадратов".
"Дом в Симферопольском проезде состоит из двух секций, рассчитанных на 180 квартир площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан: в них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. В пешей доступности находятся станции метро “Нагорная” и “Нахимовский проспект”. В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых свыше шести тысяч квадратных метров. В новых жилых комплексах уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем смогут открыться досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Кроме того, территорию жилых комплексов уже обеспечили наружным освещением и камерами видеонаблюдения.
Программа реновации в Москве действует с 2017 года. Она предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города.
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