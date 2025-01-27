https://ria.ru/20250127/onkologiya-1995614427.html

Гинцбург рассказал, когда дадут разрешение на применение онковакцины

Гинцбург рассказал, когда дадут разрешение на применение онковакцины - РИА Новости, 27.01.2025

Гинцбург рассказал, когда дадут разрешение на применение онковакцины

В сентябре первые пациенты начнут получать лечение окновакциной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:41:00+03:00

2025-01-27T03:41:00+03:00

2025-01-27T06:09:00+03:00

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

онкология

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В сентябре первые пациенты начнут получать лечение окновакциной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.В России разрабатывается несколько препаратов от рака, один из них — в центре Гамалеи. Ранее Гинцбург сообщал агентству, что вакцина от онкологических заболеваний от возглавляемого им учреждения, будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. При этом помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину."Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", — сказал Гинцбург.По его словам, предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, которые уже прошли определенные стадии лечения.

https://ria.ru/20241217/issledovanie-1989618342.html

https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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