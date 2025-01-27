Гинцбург рассказал, когда дадут разрешение на применение онковакцины
Гинцбург: первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В сентябре первые пациенты начнут получать лечение окновакциной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
В России разрабатывается несколько препаратов от рака, один из них — в центре Гамалеи. Ранее Гинцбург сообщал агентству, что вакцина от онкологических заболеваний от возглавляемого им учреждения, будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. При этом помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
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"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", — сказал Гинцбург.
По его словам, предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, которые уже прошли определенные стадии лечения.
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