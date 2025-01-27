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Британия может отказаться от увеличения оборонных расходов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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22:36 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/oborona-1995800690.html
Британия может отказаться от увеличения оборонных расходов, сообщили СМИ
Британия может отказаться от увеличения оборонных расходов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
Британия может отказаться от увеличения оборонных расходов, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может из-за состояния казны отказаться повышать расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП до 2030 года, несмотря на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:36:00+03:00
2025-01-27T22:36:00+03:00
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великобритания
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дональд трамп
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может из-за состояния казны отказаться повышать расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП до 2030 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на источники. Ранее Стармер пообещал увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП, однако отказался называть временные рамки. Он заявлял, что весной будет опубликован оборонный обзор, на основе которого будет составлена дорожная карта для достижения этой цели. "Ожидается, что сэр Кир Стармер будет сопротивляться давлению со стороны президента Трампа и британского военного руководства увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году из-за беспокойства по поводу состояния государственных финансов", - говорится в статье. На фоне ухудшения ситуации с бюджетом ожидается, что глава минфина Рэйчел Ривз объявит о дальнейшем сокращении госрасходов, пишет газета. По словам высокопоставленного источника в британском правительстве, если власти попытаются добиться увеличения оборонных трат к 2030 году, им придется ещё сильнее урезать выделение средств на работу общественных служб в преддверии следующих выборов, сообщает Times. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2029 году. Еще один источник указал, что достижение цели по выделению на оборону 2,5% ВВП фактически приведет к жестокой экономии для других ведомств, сказано в материале. Ранее газета Financial Times сообщила, что Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа. До этого Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.
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сша, великобритания, литва, дональд трамп, кир стармер, нато, в мире
США, Великобритания, Литва, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, В мире
Британия может отказаться от увеличения оборонных расходов, сообщили СМИ

Times: премьер Британии Стармер может отказаться повышать расходы на оборону

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может из-за состояния казны отказаться повышать расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП до 2030 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Ранее Стармер пообещал увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП, однако отказался называть временные рамки. Он заявлял, что весной будет опубликован оборонный обзор, на основе которого будет составлена дорожная карта для достижения этой цели.
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В Польше предупредили Трампа о последствиях роста расходов на оборону
25 января, 14:07
"Ожидается, что сэр Кир Стармер будет сопротивляться давлению со стороны президента Трампа и британского военного руководства увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году из-за беспокойства по поводу состояния государственных финансов", - говорится в статье.
На фоне ухудшения ситуации с бюджетом ожидается, что глава минфина Рэйчел Ривз объявит о дальнейшем сокращении госрасходов, пишет газета.
По словам высокопоставленного источника в британском правительстве, если власти попытаются добиться увеличения оборонных трат к 2030 году, им придется ещё сильнее урезать выделение средств на работу общественных служб в преддверии следующих выборов, сообщает Times. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2029 году.
Еще один источник указал, что достижение цели по выделению на оборону 2,5% ВВП фактически приведет к жестокой экономии для других ведомств, сказано в материале.
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Ранее газета Financial Times сообщила, что Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа.
До этого Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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