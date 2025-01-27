В России признали нежелательной деятельность французской НПО
ГП признала деятельность НПО Independent Institute of Philosophy нежелательной
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
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"Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt). Она основана в 2023 году в Париже", - говорится в соообщении.
Уточняется, что в качестве своих задач НПО называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденным эмигрировать, поддержку "голосов свободной критической мысли на русском".
Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции, добавили в Генпрокуратуре.
Институт организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами, отмечается в релизе.
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