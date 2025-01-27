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В России признали нежелательной деятельность французской НПО - РИА Новости, 27.01.2025
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16:30 27.01.2025 (обновлено: 16:31 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/npo-1995738899.html
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
В России признали нежелательной деятельность французской НПО - РИА Новости, 27.01.2025
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
Деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:30:00+03:00
2025-01-27T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt). Она основана в 2023 году в Париже", - говорится в соообщении. Уточняется, что в качестве своих задач НПО называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденным эмигрировать, поддержку "голосов свободной критической мысли на русском". Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции, добавили в Генпрокуратуре. Институт организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами, отмечается в релизе.
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в мире, россия, генеральная прокуратура рф, франция
В мире, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Франция
В России признали нежелательной деятельность французской НПО

ГП признала деятельность НПО Independent Institute of Philosophy нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy признана нежелательной в России, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
«
"Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки приняла решение признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Independent Institute of Philosophy (Institut de philosophie indépendаnt). Она основана в 2023 году в Париже", - говорится в соообщении.
Уточняется, что в качестве своих задач НПО называет распространение и продвижение исследований и образования в области философии, гуманитарных и социальных наук, содействие философам и коллегам из других научных областей, якобы вынужденным эмигрировать, поддержку "голосов свободной критической мысли на русском".
Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции, добавили в Генпрокуратуре.
Институт организует и проводит различные конференции, на которых выступают представители научного сообщества с русофобскими и антироссийскими идеями и взглядами, отмечается в релизе.
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