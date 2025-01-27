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В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах - РИА Новости, 27.01.2025
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09:32 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/novosibirsk-1995635334.html
В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах
В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах - РИА Новости, 27.01.2025
В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах
Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:32:00+03:00
2025-01-27T09:32:00+03:00
происшествия
россия
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новосибирск
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской области. "Совместно с подразделением собственной безопасности УФНС России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух действующих сотрудников и одного бывшего работника межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, подозреваемых в незаконных получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих налоговую тайну", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2023-2024 годы экс-сотрудник налоговой инспекции, подкупив двух действующих государственных налоговых инспекторов, незаконно получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также сведения о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных на территории России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей, директоров и физических лиц. "На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 и части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, совершенные группой лиц из корыстной заинтересованности)", - сообщили в УФСБ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для обеспечительных мер планируется наложить арест на имущество подозреваемых стоимостью 5 миллионов рублей.
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах

В Новосибирске заподозрили работников ФНС в разглашении данных тысяч бизнесменов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Совместно с подразделением собственной безопасности УФНС России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух действующих сотрудников и одного бывшего работника межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, подозреваемых в незаконных получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих налоговую тайну", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 2023-2024 годы экс-сотрудник налоговой инспекции, подкупив двух действующих государственных налоговых инспекторов, незаконно получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также сведения о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных на территории России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей, директоров и физических лиц.
"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 и части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, совершенные группой лиц из корыстной заинтересованности)", - сообщили в УФСБ.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для обеспечительных мер планируется наложить арест на имущество подозреваемых стоимостью 5 миллионов рублей.
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