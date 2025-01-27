https://ria.ru/20250127/novosibirsk-1995635334.html

В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах

В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах - РИА Новости, 27.01.2025

В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах

Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:32:00+03:00

2025-01-27T09:32:00+03:00

2025-01-27T09:32:00+03:00

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской области. "Совместно с подразделением собственной безопасности УФНС России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух действующих сотрудников и одного бывшего работника межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, подозреваемых в незаконных получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих налоговую тайну", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2023-2024 годы экс-сотрудник налоговой инспекции, подкупив двух действующих государственных налоговых инспекторов, незаконно получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также сведения о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных на территории России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей, директоров и физических лиц. "На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 и части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, совершенные группой лиц из корыстной заинтересованности)", - сообщили в УФСБ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для обеспечительных мер планируется наложить арест на имущество подозреваемых стоимостью 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240618/vzyatka-1953829270.html

https://ria.ru/20240614/sk-1952765645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)