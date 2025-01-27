В Новосибирске налоговиков заподозрили в разглашении данных о бизнесменах
В Новосибирске заподозрили работников ФНС в разглашении данных тысяч бизнесменов
Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Бывший и двое действующих сотрудников налоговой службы в Новосибирске подозреваются в разглашении данных тысяч предпринимателей, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
"Совместно с подразделением собственной безопасности УФНС России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность двух действующих сотрудников и одного бывшего работника межрайонной инспекции ФНС России №20 по Новосибирской области, подозреваемых в незаконных получении и разглашении из корыстной заинтересованности сведений, составляющих налоговую тайну", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 2023-2024 годы экс-сотрудник налоговой инспекции, подкупив двух действующих государственных налоговых инспекторов, незаконно получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, а также сведения о более чем 40 тысячах вновь зарегистрированных на территории России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей, директоров и физических лиц.
"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 и части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, совершенные группой лиц из корыстной заинтересованности)", - сообщили в УФСБ.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для обеспечительных мер планируется наложить арест на имущество подозреваемых стоимостью 5 миллионов рублей.
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