https://ria.ru/20250127/natsizm-1995790113.html

Генсек ООН призвал бороться с попытками реабилитации нацизма

Генсек ООН призвал бороться с попытками реабилитации нацизма - РИА Новости, 27.01.2025

Генсек ООН призвал бороться с попытками реабилитации нацизма

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста призвал бороться с попытками реабилитации нацизма и искажения... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:25:00+03:00

2025-01-27T20:25:00+03:00

2025-01-27T20:25:00+03:00

в мире

освенцим

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антониу гутерреш

оон

юнеско

великая отечественная война (1941-1945)

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ООН, 27 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста призвал бороться с попытками реабилитации нацизма и искажения неоспоримых исторических фактов. По словам генсека Всемирной организации, мир "расколот и опасен", а антисемитизм по-прежнему существует и продолжает распространяться. "Дискриминация повсюду. Ненависть разжигается по всему миру. Одним из самых ярких и тревожных примеров является распространяющаяся раковая опухоль отрицания Холокоста. Неоспоримые исторические факты искажаются, преуменьшаются и отторгаются. Предпринимаются попытки по переосмыслению и реабилитации нацистов и их пособников. Мы должны противостоять этому безобразию. Мы должны продвигать образование, бороться с ложью и говорить правду", – сказал Гутерреш в ходе церемонии в штаб-квартире ООН. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

https://ria.ru/20241218/genassambleja-1989810591.html

https://ria.ru/20241128/odkb-1986242626.html

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в мире, освенцим, россия, антониу гутерреш, оон, юнеско, великая отечественная война (1941-1945)