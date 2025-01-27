Генсек ООН призвал бороться с попытками реабилитации нацизма
Генсек ООН Гутерреш призвал бороться с попытками реабилитации нацизма
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста призвал бороться с попытками реабилитации нацизма и искажения неоспоримых исторических фактов.
По словам генсека Всемирной организации, мир "расколот и опасен", а антисемитизм по-прежнему существует и продолжает распространяться.
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
18 декабря 2024, 02:03
«
"Дискриминация повсюду. Ненависть разжигается по всему миру. Одним из самых ярких и тревожных примеров является распространяющаяся раковая опухоль отрицания Холокоста. Неоспоримые исторические факты искажаются, преуменьшаются и отторгаются. Предпринимаются попытки по переосмыслению и реабилитации нацистов и их пособников. Мы должны противостоять этому безобразию. Мы должны продвигать образование, бороться с ложью и говорить правду", – сказал Гутерреш в ходе церемонии в штаб-квартире ООН.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
В ОДКБ осудили разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом
28 ноября 2024, 15:26