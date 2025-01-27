https://ria.ru/20250127/natsizm-1995789082.html

Экс-премьер Молдавии заявил о попытках принизить героизм борцов с нацизмом

Экс-премьер Молдавии заявил о попытках принизить героизм борцов с нацизмом - РИА Новости, 27.01.2025

Экс-премьер Молдавии заявил о попытках принизить героизм борцов с нацизмом

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в сообщении в своем Telegram-канале указал на попытки принизить героизм тех,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:08:00+03:00

2025-01-27T20:08:00+03:00

2025-01-27T20:09:00+03:00

в мире

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василий тарлев

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в сообщении в своем Telegram-канале указал на попытки принизить героизм тех, кто боролся с нацизмом в годы Второй мировой войны. В понедельник исполняется 80 лет со дня освобождения Красной Армией одного из самых страшных мест массового уничтожения людей – комплекса нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, функционировавшего в 1940-1945 годах в Верхней Силезии возле старинного польского города Освенцим, переименованного после завоевания Польши в 1939 году в Аушвиц. "Этот день напоминает нам о невиданных страданиях и потерях, которые пережили миллионы людей, ставших жертвами нацистского режима… Освобождение Аушвица стало возможным благодаря невероятному героизму советских войск, в рядах которых сражались и молдаване. Этот подвиг стал неотъемлемой частью нашей общей истории", - написал Тарлев.Он отметил, что потомки должны хранить память о тех, кто ушел, и о тех, кто сражался, чтобы остановить нацизм. "К сожалению, сегодня мы всё чаще видим попытки переписать историю, исказить её, принизить трагедию и героизм тех, кто боролся с нацизмом. Такие действия недопустимы. Они противоречат нашим основным ценностям — уважению к человеческой жизни, правам человека и исторической правде. Мы обязаны стоять на страже памяти, противостоять искажению фактов и делать всё, чтобы мир не забыл ужасы, принесенные нацизмом", - подчеркнул Тарлев. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. По разным данным, порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган были уничтожены фашистским режимом на территории Молдавии во время Второй мировой войны. Общее число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

https://ria.ru/20241225/natsist-1991310258.html

https://ria.ru/20241225/moldaviya-1991251759.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995697663.html

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в мире, молдавия, освенцим, польша, василий тарлев, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне