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В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки - РИА Новости, 27.01.2025
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09:49 27.01.2025 (обновлено: 10:45 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/muzhchina-1995639798.html
В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки
В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки - РИА Новости, 27.01.2025
В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки
Полиция разыскивает злоумышленника, который поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:49:00+03:00
2025-01-27T10:45:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, который поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. Как следует из релиза, 26 января в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение владельца автомобильной заправочной станции. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный мужчина поджег бензоколонку, причинив собственнику материальный ущерб. Ранее в соцсетях сообщалось, что в субботу поздно вечером мужчина пришёл на одну из заправок на улице Всесоюзной, облил её жидкостью из канистры, поджёг и скрылся. Пламя потушили сотрудники АЗС, обошлось без пострадавших. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника, а также иных обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы. Там же уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки

Полиция ищет злоумышленника, поджегшего автозаправку в Ростове-на-Дону

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЗлоумышленник поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону
Злоумышленник поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Злоумышленник поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, который поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.
Как следует из релиза, 26 января в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение владельца автомобильной заправочной станции. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный мужчина поджег бензоколонку, причинив собственнику материальный ущерб.
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Ранее в соцсетях сообщалось, что в субботу поздно вечером мужчина пришёл на одну из заправок на улице Всесоюзной, облил её жидкостью из канистры, поджёг и скрылся. Пламя потушили сотрудники АЗС, обошлось без пострадавших.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника, а также иных обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там же уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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