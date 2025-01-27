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В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки

В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки - РИА Новости, 27.01.2025

В Ростове-на-Дону разыскивают поджигателя бензоколонки

Полиция разыскивает злоумышленника, который поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:49:00+03:00

2025-01-27T09:49:00+03:00

2025-01-27T10:45:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, который поджег автозаправочную станцию в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области. Как следует из релиза, 26 января в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение владельца автомобильной заправочной станции. Он рассказал, что накануне ночью неизвестный мужчина поджег бензоколонку, причинив собственнику материальный ущерб. Ранее в соцсетях сообщалось, что в субботу поздно вечером мужчина пришёл на одну из заправок на улице Всесоюзной, облил её жидкостью из канистры, поджёг и скрылся. Пламя потушили сотрудники АЗС, обошлось без пострадавших. "В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленника, а также иных обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы. Там же уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область