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Число малых и средних предприятий достигло рекордных 6,59 миллиона

Число малых и средних предприятий достигло рекордных 6,59 миллиона - РИА Новости, 27.01.2025

Число малых и средних предприятий достигло рекордных 6,59 миллиона

Сфера малого и среднего предпринимательства в России должна выходить на качественный рост, способствуя формированию экономики предложения и развитию... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:42:00+03:00

2025-01-27T10:42:00+03:00

2025-01-27T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сфера малого и среднего предпринимательства в России должна выходить на качественный рост, способствуя формированию экономики предложения и развитию технологического суверенитета, заявил курирующий нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. "Реализации целей и задач, обозначенных президентом в 2024 году, будет способствовать переход от количественного роста к качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также формирование экономики предложения и развитие технологического суверенитета в приоритетных направлениях. Сегодня идет донастройка наиболее эффективных для развития бизнеса инструментов, которые станут основными механизмами новых профильных — федерального и национального — проектов на период до 2030 года", - сказал Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ. Как отмечается на сайте, количество малых и средних предприятий, внесенных в реестр субъектов МСП, достигло 6,59 миллиона. Результат является рекордным с момента начала ведения реестра в 2016 году и во многом обеспечен созданием в 2024 году свыше миллиона юрлиц и ИП. По итогам 2024 года среднемесячный объем выручки малых и средних предприятий, по данным контрольно-кассовой техники, составил 1,7 триллиона рублей — для микропредприятий, 0,6 триллиона рублей — для малых и 0,2 триллиона рублей — для средних компаний. Средняя выручка на один субъект МСП выросла на 11,2%, превысив годовую инфляцию. Как отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, перед профильными министерствами и ведомствами стоит задача обеспечить до 2030 года опережающий рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса. "Для этого будет наращиваться поддержка МСП, стимулирующая развитие малого и среднего предпринимательства, реализацию его потенциала с тем, чтобы предприятия росли и переходили из одной категории в более высокие. Вкупе с решением других стратегических задач это обеспечит достижение целей, установленных указом президента", — пояснил министр. В КМСП указали, что на достижение цели указа главы государства по обеспечению реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП, направлена реализация нового федпроекта, инструментами которого станут банковские кредиты, льготные микрозаймы государственных микрофинансовых организаций, гарантии, поручительства, льготный лизинг, акселерационные программы для разных категорий, услуги центров "Мой бизнес". На достижение показателя из указа направлена также и стратегия Корпорации МСП до 2030 года. "Это, в первую очередь, касается обрабатывающих производств, ИТ, сферы гостеприимства, малых технологических компаний. Для развития МСП будет использоваться весь комплекс эффективных и востребованных у бизнеса инструментов. Прежде всего это зонтичные поручительства Корпорации МСП, льготный лизинг промышленного оборудования, льготное инвестиционное кредитование и ряд других. К уже действующим механизмам также будут добавляться новые инструменты, отвечающие запросам предпринимателей и целям государства", - привели в КМСП слова генерального директора Корпорации Александра Исаевича. В КМСП также напомнили, что численность занятых в секторе МСП по итогам III квартала 2024 года составила почти 29,5 миллиона человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. При этом в ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест, например, в Санкт-Петербурге (60,8%), Москве (60,7%), Республике Калмыкия (52,8%), или немногим менее половины — в Новосибирской и Свердловской областях (49,8% и 45,1%, соответственно).

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп