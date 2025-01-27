https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 27.01.2025

СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:49:00+03:00

2025-01-27T19:49:00+03:00

2025-01-27T20:43:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам, сообщил Telegram-канал Mash."Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги", — говорится в тексте публикации.Отмечается, что в комментариях к платежу мошенники выражают благодарность "за помощь ВСУ", после чего угрожают пользователям передать соответствующий скриншот в ФСБ.Telegram-канал призвал пользователей предупредить близких и не выполнять требования мошенников.Это не первая подобная схема. В октябре эксперты предупредили россиян о другом способе, когда мошенники обманывают пользователей мессенджеров, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил России. Как уточнили сотрудники РАНХиГС, людям на почту или в мессенджер приходит письмо от "представителя" ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры. К письму прилагается "скан" постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией российской армии, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ.

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия