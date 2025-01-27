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СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 27.01.2025
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19:49 27.01.2025 (обновлено: 20:43 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян - РИА Новости, 27.01.2025
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:49:00+03:00
2025-01-27T20:43:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам, сообщил Telegram-канал Mash."Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги", — говорится в тексте публикации.Отмечается, что в комментариях к платежу мошенники выражают благодарность "за помощь ВСУ", после чего угрожают пользователям передать соответствующий скриншот в ФСБ.Telegram-канал призвал пользователей предупредить близких и не выполнять требования мошенников.Это не первая подобная схема. В октябре эксперты предупредили россиян о другом способе, когда мошенники обманывают пользователей мессенджеров, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил России. Как уточнили сотрудники РАНХиГС, людям на почту или в мессенджер приходит письмо от "представителя" ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры. К письму прилагается "скан" постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией российской армии, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Mash: украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам

© Pixabay / TBIT Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Pixabay / TBIT
Клавиатура компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские мошенники придумали схему с отправкой денег россиянам, сообщил Telegram-канал Mash.
"Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги", — говорится в тексте публикации.
Отмечается, что в комментариях к платежу мошенники выражают благодарность "за помощь ВСУ", после чего угрожают пользователям передать соответствующий скриншот в ФСБ.
Telegram-канал призвал пользователей предупредить близких и не выполнять требования мошенников.
Это не первая подобная схема. В октябре эксперты предупредили россиян о другом способе, когда мошенники обманывают пользователей мессенджеров, используя схему возбуждения несуществующих уголовных дел в связи с дискредитацией Вооруженных сил России. Как уточнили сотрудники РАНХиГС, людям на почту или в мессенджер приходит письмо от "представителя" ФСБ, Следственного комитета, МВД или прокуратуры. К письму прилагается "скан" постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией российской армии, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram
Вчера, 03:04
 
РоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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