https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram - РИА Новости, 27.01.2025

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram

Мошенники якобы от сервиса поддержки отправляют в "секретный чат" пользователям Telegram сообщения, содержащие фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T03:04:00+03:00

2025-01-27T03:04:00+03:00

2025-01-27T03:14:00+03:00

технологии

алла храпунова

telegram

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мошенники якобы от сервиса поддержки отправляют в "секретный чат" пользователям Telegram сообщения, содержащие фишинговые ссылки, чтобы получить доступ к аккаунтам жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Пользователи начали сообщать о том, что им поступают сообщения якобы от сервиса поддержки Telegram. Чат, который создают лжепомощники, обычно секретный: его нельзя удалить, в ряде случаев не выходит сделать скриншот или переслать послание модератору. Не получится переслать сообщение из секретного чата другому человеку", - сказала Храпунова. По словам эксперта, эта "псевдоподдержка" Telegram рассказывает пользователю в сообщении о том, что поступил запрос на удаление учетной записи в мессенджере и для отмены запроса надо перейти по ссылке, в противном случае учетная запись якобы будет удалена. "Ссылка от "поддержки" фишинговая: введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам. В их распоряжении окажутся список контактов, личные данные, фото, видео, аудио сообщения. Все это в дальнейшем будет использовано мошенниками для обмана как самой жертвы через другие форматы, так и его близких и знакомых", - отметила она. Храпунова также рассказала, что у настоящего сервиса поддержки в мессенджере название такое же, как и у самого мессенджера. Кроме того, рядом с названием должен стоять верифицированный значок - синяя галочка. "Аккаунт службы поддержки нельзя заблокировать, а сотрудники поддержки не станут создавать с вами секретный диалог", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20241123/moshenniki-1985303794.html

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995611684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, алла храпунова, telegram