https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995802959.html

Экс-глава Гагаузии призвала расследовать взятые властями Молдавии займы

Экс-глава Гагаузии призвала расследовать взятые властями Молдавии займы - РИА Новости, 27.01.2025

Экс-глава Гагаузии призвала расследовать взятые властями Молдавии займы

Экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что необходимо провести расследование деталей по всем взятым властями республики займам,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:04:00+03:00

2025-01-27T23:04:00+03:00

2025-01-27T23:04:00+03:00

молдавия

гагаузия

ирина влах

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:299:598:635_1920x0_80_0_0_8738f1763c171fefc273dc0f4d7625b0.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что необходимо провести расследование деталей по всем взятым властями республики займам, которые практически удвоили госсдолг, и теперь на каждого взрослого жителя страны приходится уже почти 2,7 тысячи долларов госдолга. По данным минфина, общий госдолг Молдавии на декабрь 2020 года составлял 67,8 миллиарда леев (3,6 миллиарда долларов), на октябрь 2024 составлял 109,5 миллиарда леев (5,9 миллиарда долларов). "ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) фактически удвоила государственный долг, бездумно занимая средства, большая часть которых использовалась на потребление. Простые расчеты показывают, что на каждого взрослого жителя Молдовы, включая почти 700 000 пенсионеров, приходится долг в размере около 50 000 леев (2,71 тысяча долларов – ред.) … Партия "Сердце Молдовы" считает необходимым провести детальные расследования по каждому займу, взятому режимом ПДС, включая условия переговоров и использование занятых средств", - написала Влах в своем блоге. Экс-глава Гагаузии подчеркнула, что, согласно прогнозам, в ближайшие два года долг может достигнуть 167 миллиардов леев (9 миллиардов долларов), а это более 40% ВВП. Она отметила, что партия берет на себя обязательство в будущем парламенте разработать законодательный механизм, предусматривающий арест и конфискацию имущества лиц, виновных в необоснованном увеличении государственного долга, противоречащих интересам страны условиях кредитов, а также нерациональном их использовании. "Это позволит хотя бы частично компенсировать нанесенный государству ущерб. Партия будет добиваться, чтобы после отстранения ПДС от власти одной из приоритетных задач нового правительства стало начало переговоров с международными партнерами по реструктуризации внешнего долга Республики Молдова. Это снизит долговую нагрузку и позволит стране нормально развиваться", - пояснила Влах. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994307732.html

https://ria.ru/20241226/moldavija-1991491570.html

https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, гагаузия, ирина влах, в мире