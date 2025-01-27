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Молдавского посла вызвали в МИД - РИА Новости, 27.01.2025
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15:38 27.01.2025 (обновлено: 20:07 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995722909.html
Молдавского посла вызвали в МИД
Молдавского посла вызвали в МИД - РИА Новости, 27.01.2025
Молдавского посла вызвали в МИД
Российский МИД вызвал к себе посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразил ему протест, заявили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:38:00+03:00
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молдавия
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразил ему протест, заявили во внешнеполитическом ведомстве."Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", — говорится в релизе.В МИД добавили, что настоятельно потребовали от Молдавии публичного опровержения этих голословных утверждений, и указали на недопустимость посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.Кроме того, Дарию заявили протест из-за публикации конфиденциальной ноты российского посольства в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.Россия рассматривает эти действия как недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность контактов Москвы и Кишинева по дипломатическим каналам.
https://ria.ru/20250125/pridnestrove-1995450283.html
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молдавия, россия, в мире, кишинев
Молдавия, Россия, В мире, Кишинев
Молдавского посла вызвали в МИД

МИД выразил протест послу Молдавии за призывы партии к высылке российского посла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразил ему протест, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
"Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", — говорится в релизе.
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В МИД добавили, что настоятельно потребовали от Молдавии публичного опровержения этих голословных утверждений, и указали на недопустимость посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.
Кроме того, Дарию заявили протест из-за публикации конфиденциальной ноты российского посольства в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа.
Россия рассматривает эти действия как недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность контактов Москвы и Кишинева по дипломатическим каналам.
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