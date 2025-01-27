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Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 27.01.2025 (обновлено: 12:32 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/minoborony-1995676618.html
Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки
Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025
Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки
Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:10:00+03:00
2025-01-27T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки

Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки в ДНР

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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