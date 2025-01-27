https://ria.ru/20250127/minoborony-1995676618.html

Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки

Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки - РИА Новости, 27.01.2025

Минобороны рассказало об освобождении Великой Новоселки

Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:10:00+03:00

2025-01-27T12:10:00+03:00

2025-01-27T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Силы "Востока" освободили Великую Новоселку в ДНР, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и САУ Krab, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность