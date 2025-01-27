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Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:38 27.01.2025 (обновлено: 09:19 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/matvienko-1995627983.html
Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте
Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2025
Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте
Холокост – это предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности, правда о преступлениях против... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:38:00+03:00
2025-01-27T09:19:00+03:00
освенцим
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
юнеско
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Холокост – это предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности, правда о преступлениях против человечности не должна быть забыта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "В Международный день памяти жертв Холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций", - говорится в обращении спикера, которое цитирует пресс-служба СФ. Сенатор отметила, что прошло 80 лет с того дня, как героические предки освободили Освенцим. В подобных лагерях проводилось массовое истребление людей, были замучены миллионы узников. "Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Такие акты геноцида не должны повториться. Недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды, что, к сожалению, является уже обыденной практикой для стран Запада", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что Россия – "великая суверенная страна, которая ни разу не дрогнула, отстаивая свои интересы". "Любые попытки подчинить наше государство или сдержать его развитие заведомо обречены на провал. Наш общий долг как потомков поколения победителей помнить о цене, которую заплатили отцы и деды за победу над фашизмом", - говорится в обращении. Холокост – страшный урок прошлого, "предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности, вероисповеданию и иным признакам", подчеркнула спикер. "Мы никогда не останемся равнодушными к проявлениям нацизма, ксенофобии, расизма, экстремизма, будем делать все возможное для сохранения общечеловеческих ценностей во всем мире", - отметила политик.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html
https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html
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освенцим, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, юнеско, великая отечественная война (1941-1945)
Освенцим, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте

Спикер Совфеда Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Холокост – это предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности, правда о преступлениях против человечности не должна быть забыта, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) 27 января 1945 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Советские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ФСБ опубликовала документы об убийствах заключенных в Освенциме
Вчера, 00:07
"В Международный день памяти жертв Холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций", - говорится в обращении спикера, которое цитирует пресс-служба СФ.
Сенатор отметила, что прошло 80 лет с того дня, как героические предки освободили Освенцим. В подобных лагерях проводилось массовое истребление людей, были замучены миллионы узников. "Преступления Третьего рейха никогда не забудутся. Такие акты геноцида не должны повториться. Недопустимо замалчивать и искажать историческую правду ради ситуативной выгоды, что, к сожалению, является уже обыденной практикой для стран Запада", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что Россия – "великая суверенная страна, которая ни разу не дрогнула, отстаивая свои интересы". "Любые попытки подчинить наше государство или сдержать его развитие заведомо обречены на провал. Наш общий долг как потомков поколения победителей помнить о цене, которую заплатили отцы и деды за победу над фашизмом", - говорится в обращении.
Холокост – страшный урок прошлого, "предостережение о том, к чему приводят идеи превосходства и исключительности, разделения по национальности, вероисповеданию и иным признакам", подчеркнула спикер. "Мы никогда не останемся равнодушными к проявлениям нацизма, ксенофобии, расизма, экстремизма, будем делать все возможное для сохранения общечеловеческих ценностей во всем мире", - отметила политик.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 00:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвенцимРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЮНЕСКОВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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