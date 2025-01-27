https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995734206.html

Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии

Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии - РИА Новости, 27.01.2025

Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии

Министерство обороны Белоруссии должно будет проводить акции по патриотическому воспитанию в армии, говорится в указе, подписанном президентом страны... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:30:00+03:00

2025-01-27T16:30:00+03:00

2025-01-27T16:30:00+03:00

в мире

александр лукашенко

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии должно будет проводить акции по патриотическому воспитанию в армии, говорится в указе, подписанном президентом страны Александром Лукашенко. "Функции Минобороны дополнены положениями по реализации в вооруженных силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии минобороны", - сообщает агентство Белта. Также отмечается, что генштаб теперь должен координировать "деятельность силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты".

https://ria.ru/20241219/oreshnik-1990034415.html

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в мире, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии