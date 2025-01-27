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Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии - РИА Новости, 27.01.2025
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16:30 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995734206.html
Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии
Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии - РИА Новости, 27.01.2025
Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии
Министерство обороны Белоруссии должно будет проводить акции по патриотическому воспитанию в армии, говорится в указе, подписанном президентом страны... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:30:00+03:00
2025-01-27T16:30:00+03:00
в мире
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии должно будет проводить акции по патриотическому воспитанию в армии, говорится в указе, подписанном президентом страны Александром Лукашенко. "Функции Минобороны дополнены положениями по реализации в вооруженных силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии минобороны", - сообщает агентство Белта. Также отмечается, что генштаб теперь должен координировать "деятельность силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты".
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в мире, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Министерство обороны Белоруссии
Лукашенко подписал указ о проведении патриотического воспитания в армии

Минобороны Белоруссии будет проводить акции по патриотическому воспитанию в ВС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии должно будет проводить акции по патриотическому воспитанию в армии, говорится в указе, подписанном президентом страны Александром Лукашенко.
"Функции Минобороны дополнены положениями по реализации в вооруженных силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии минобороны", - сообщает агентство Белта.
Также отмечается, что генштаб теперь должен координировать "деятельность силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты".
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В миреАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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