https://ria.ru/20250127/krasnoselskiy-1995704515.html

Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил глава республики

Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил глава республики - РИА Новости, 27.01.2025

Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил глава республики

Если молдавские политики снова не будут мешать, газ может поступить в Приднестровье к концу недели, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:32:00+03:00

2025-01-27T14:32:00+03:00

2025-01-27T14:47:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Если молдавские политики снова не будут мешать, газ может поступить в Приднестровье к концу недели, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Приднестровье делает все возможное для того, чтобы поставка газа состоялась. Буквально на днях должны быть приняты решения Молдовой для того, чтобы данный газ пошел. И если не будет никаких сопротивлений физических, имеется в виду со стороны тех или иных должностных лиц Молдовы, в организации поставки, то по большому счету в конце недели газ может дойти до Приднестровья", - сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба.Лидер Приднестровья, указал, что ПМР сотни тысяч человек осталось без элементарных благ человечества, а именно без тепла, без электроэнергии в должном объеме. "Мы предложили "Молдовагаз" поставить газ. Поставляйте. Очень сложно все-таки был найден компромисс по поиску европейского посредника, который будет поставлять, так понимаю, газ в Приднестровье. Как я уже сказал, "Тираспольтрансгаз" гарантирует оплату. Процессы в этом плане идут", - добавил Красносельский.Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html

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