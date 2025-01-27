https://ria.ru/20250127/kosihina-1995716641.html

В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии

В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии

Европейским политикам нужно поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов, заявила РИА Новости международный наблюдатель,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:23:00+03:00

2025-01-27T15:23:00+03:00

2025-01-27T15:23:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Европейским политикам нужно поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор Наталия Косихина. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. "Состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Это свидетельствует об огромном политическом авторитете и реальной политике дел на благо жителей Республики Беларусь", - сказала политик. Как международный наблюдатель Косихина отметила, что выборы прошли без нарушений, открыто и при высокой явке. Говоря о резолюции Европейского парламента, который ещё до проведения выборов признал их недействительными, сенатор подчеркнула, что "европейским политикам следовало бы поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов с возможностью равного донесения информации до избирателей и допуском всех СМИ". "Именно это является главными критериями демократического голосования, которое, несомненно, прошло в Белоруссии", - сказала парламентарий. Косихина поздравила народ Белоруссии с завершением важнейшего политического этапа.

https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025