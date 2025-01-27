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В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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15:23 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kosihina-1995716641.html
В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии
В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии
Европейским политикам нужно поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов, заявила РИА Новости международный наблюдатель,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:23:00+03:00
2025-01-27T15:23:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Европейским политикам нужно поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор Наталия Косихина. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей. "Состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Это свидетельствует об огромном политическом авторитете и реальной политике дел на благо жителей Республики Беларусь", - сказала политик. Как международный наблюдатель Косихина отметила, что выборы прошли без нарушений, открыто и при высокой явке. Говоря о резолюции Европейского парламента, который ещё до проведения выборов признал их недействительными, сенатор подчеркнула, что "европейским политикам следовало бы поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов с возможностью равного донесения информации до избирателей и допуском всех СМИ". "Именно это является главными критериями демократического голосования, которое, несомненно, прошло в Белоруссии", - сказала парламентарий. Косихина поздравила народ Белоруссии с завершением важнейшего политического этапа.
https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Совфеде призвали ЕС поучиться проведению выборов у Белоруссии

Сенатор Косихина: ЕС следует поучиться у Белоруссии в проведении выборов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии
Голосование на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Европейским политикам нужно поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор Наталия Косихина.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
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"Состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Это свидетельствует об огромном политическом авторитете и реальной политике дел на благо жителей Республики Беларусь", - сказала политик.
Как международный наблюдатель Косихина отметила, что выборы прошли без нарушений, открыто и при высокой явке.
Говоря о резолюции Европейского парламента, который ещё до проведения выборов признал их недействительными, сенатор подчеркнула, что "европейским политикам следовало бы поучиться у Белоруссии в подготовке и проведении объективных, открытых выборов с возможностью равного донесения информации до избирателей и допуском всех СМИ".
"Именно это является главными критериями демократического голосования, которое, несомненно, прошло в Белоруссии", - сказала парламентарий.
Косихина поздравила народ Белоруссии с завершением важнейшего политического этапа.
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