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Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы, заявили в США - РИА Новости, 27.01.2025
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06:18 27.01.2025 (обновлено: 07:17 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995620434.html
Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы, заявили в США
Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы, заявили в США - РИА Новости, 27.01.2025
Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы, заявили в США
Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом санкции не вступят РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:18:00+03:00
2025-01-27T07:17:00+03:00
в мире
колумбия
сша
дональд трамп
богота
густаво петро
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием, заявил Белый дом."Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек. На основании этого соглашения... тарифы и санкции будут отложены и не будут подписаны, если только Колумбия не нарушит это соглашение", — говорится в сообщении.При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, отметила администрация."Сегодняшние события ясно показывают миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и он ожидает, что все другие страны мира будут в полной мере сотрудничать в принятии депортации своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах", — добавил Белый дом.Как рассказал глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо, стороны преодолели тупик в вопросе рестрикций, а Богота действительно согласилась принимать рейсы с депортированными соотетечественниками.В воскресенье Вашингтон ввел ограничительные меры и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Колумбии не позволят нарушать обязательства по приему ее граждан, депортированных из США. Президент также запретил въезд в страну для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех граждан из этой страны на границе США усиленную проверку.В ответ президент Колумбии Густаво Петро пообещал поднять пошлины на товары, импортированные из Штатов, на 25 процентов.Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html
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в мире, колумбия, сша, дональд трамп, богота, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Дональд Трамп, Богота, Густаво Петро
Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы, заявили в США

Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами, поэтому ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Богота продолжит их прием, заявил Белый дом.
"Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек. На основании этого соглашения... тарифы и санкции будут отложены и не будут подписаны, если только Колумбия не нарушит это соглашение", — говорится в сообщении.
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При этом визовые санкции в отношении Колумбии и усиленные проверки колумбийских граждан на американских границах останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится, отметила администрация.
«
"Сегодняшние события ясно показывают миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и он ожидает, что все другие страны мира будут в полной мере сотрудничать в принятии депортации своих граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах", — добавил Белый дом.
Как рассказал глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо, стороны преодолели тупик в вопросе рестрикций, а Богота действительно согласилась принимать рейсы с депортированными соотетечественниками.
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В воскресенье Вашингтон ввел ограничительные меры и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Колумбии не позволят нарушать обязательства по приему ее граждан, депортированных из США. Президент также запретил въезд в страну для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех граждан из этой страны на границе США усиленную проверку.
В ответ президент Колумбии Густаво Петро пообещал поднять пошлины на товары, импортированные из Штатов, на 25 процентов.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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