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Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам - РИА Новости, 27.01.2025
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04:40 27.01.2025 (обновлено: 04:42 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам - РИА Новости, 27.01.2025
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам
Президент Колумбии Густаво Петро в публичном обращении обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот считает его представителем низшей расы, отказался... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:40:00+03:00
2025-01-27T04:42:00+03:00
в мире
колумбия
сша
вашингтон (штат)
густаво петро
дональд трамп
габриэль гарсиа маркес
инаугурация трампа — 2025
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в публичном обращении обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот считает его представителем низшей расы, отказался пожимать руку "белым работорговцам" и заявил, что взгляд Колумбии теперь обращен не на север, а ко всем государствам мира. "Мне не нравится ваша нефть, Трамп, она уничтожит человеческий вид из-за жадности. Возможно, однажды, за стаканом виски, который я пью, несмотря на гастрит, мы сможем откровенно поговорить об этом, но это сложно, потому что вы считаете меня низшей расой, а я не принадлежу к ней, как и никто из колумбийцев", - написал Петро в объемном письме Трампу. Письмо Петро опубликовано на фоне серьезного кризиса в отношениях двух стран, который разгорелся после попытки вашингтонской администрации отправить скованных в кандалы колумбийских нелегалов в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт. Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны ввели взаимные санкции на импорт, которые в случае США могут достичь 50% (с 2012 года действовало соглашение о свободной торговле). Свобода для Колумбии "Обладая экономической мощью и высокомерием, вы можете попытаться совершить государственный переворот, как это было с Альенде. Но я умираю по своему закону, я сопротивлялся пыткам и сопротивляюсь вам. Мне не нужны работорговцы рядом с Колумбией, у нас их уже было много, и мы освободились. Чего я хочу Колумбии, так это любителей свободы", - написал Петро. Политик назвал Колумбию сердцем мира и землей бабочек, а самого себя - одним из последних Аурелиано Буэндиа (персонаж романа "Сто лет одиночества" колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса), который от мирной жизни пришел к участию в вооруженной борьбе за свободу народа. "Вам не нравится наша свобода, ладно. Я не пожимаю руки белым работорговцам. Я пожимаю руки белым либертарианским наследникам Линкольна, черным и белым крестьянским мальчикам Соединенных Штатов, на чьих могилах на поле битвы я плакал и молился ... Это Соединенные Штаты, и перед ними я преклоняю колени, ни перед кем другим", - добавил Петро. Колумбия больше не смотрит на северПо словам президента, Колумбия, которая долгое время ориентировалась в своей политике на Вашингтон, больше не смотрит лишь в его сторону, и никогда не станет объектом его доминации. "Колумбия теперь перестает смотреть на север, смотрит на мир, наша кровь течет из крови Кордовского халифата ... латинских римлян Средиземноморья, той цивилизации, что основала республику, демократию в Афинах ... Ты никогда не будешь доминировать над нами", - заявил Петро. Колумбийский лидер отметил, что США использовали силу, чтобы отделить Панаму от Колумбии и установить контроль над зоной Панамского канала, прямо обвинив Вашингтон в убийствах сотен людей со всей Латинской Америки, которые погибли на территории Панамы в то время. "Ваша блокада меня не пугает, потому что Колумбия не только страна красоты, но и сердце мира. Я знаю, что вы любите красоту, как и я, уважайте ее, и она подарит вам свою сладость. С сегодняшнего дня Колумбия открыта всему миру с распростертыми объятиями, мы — строители свободы, жизни и человечества", - заключил Петро.
https://ria.ru/20250126/kolumbiya-1995600139.html
https://ria.ru/20250121/kolumbiya-1994720196.html
https://ria.ru/20241020/kolumbiya-1978985849.html
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колумбия
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в мире, колумбия, сша, вашингтон (штат), густаво петро, дональд трамп, габриэль гарсиа маркес, инаугурация трампа — 2025
В мире, Колумбия, США, Вашингтон (штат), Густаво Петро, Дональд Трамп, Габриэль Гарсиа Маркес, Инаугурация Трампа — 2025
Президент Колумбии в письме Трампу отказался пожимать руку работорговцам

Президент Петро: взгляд Колумбии больше не обращен на север

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в публичном обращении обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот считает его представителем низшей расы, отказался пожимать руку "белым работорговцам" и заявил, что взгляд Колумбии теперь обращен не на север, а ко всем государствам мира.
"Мне не нравится ваша нефть, Трамп, она уничтожит человеческий вид из-за жадности. Возможно, однажды, за стаканом виски, который я пью, несмотря на гастрит, мы сможем откровенно поговорить об этом, но это сложно, потому что вы считаете меня низшей расой, а я не принадлежу к ней, как и никто из колумбийцев", - написал Петро в объемном письме Трампу.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Колумбия выделила президентский самолет для помощи мигрантам
Вчера, 23:12
Письмо Петро опубликовано на фоне серьезного кризиса в отношениях двух стран, который разгорелся после попытки вашингтонской администрации отправить скованных в кандалы колумбийских нелегалов в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт.
Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил въезд в США для колумбийских чиновников, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны ввели взаимные санкции на импорт, которые в случае США могут достичь 50% (с 2012 года действовало соглашение о свободной торговле).
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
21 января, 02:19

Свобода для Колумбии

"Обладая экономической мощью и высокомерием, вы можете попытаться совершить государственный переворот, как это было с Альенде. Но я умираю по своему закону, я сопротивлялся пыткам и сопротивляюсь вам. Мне не нужны работорговцы рядом с Колумбией, у нас их уже было много, и мы освободились. Чего я хочу Колумбии, так это любителей свободы", - написал Петро.
Политик назвал Колумбию сердцем мира и землей бабочек, а самого себя - одним из последних Аурелиано Буэндиа (персонаж романа "Сто лет одиночества" колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса), который от мирной жизни пришел к участию в вооруженной борьбе за свободу народа.
"Вам не нравится наша свобода, ладно. Я не пожимаю руки белым работорговцам. Я пожимаю руки белым либертарианским наследникам Линкольна, черным и белым крестьянским мальчикам Соединенных Штатов, на чьих могилах на поле битвы я плакал и молился ... Это Соединенные Штаты, и перед ними я преклоняю колени, ни перед кем другим", - добавил Петро.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Колумбия и Индия обсудили план вступления в БРИКС
20 октября 2024, 14:42

Колумбия больше не смотрит на север

По словам президента, Колумбия, которая долгое время ориентировалась в своей политике на Вашингтон, больше не смотрит лишь в его сторону, и никогда не станет объектом его доминации.
"Колумбия теперь перестает смотреть на север, смотрит на мир, наша кровь течет из крови Кордовского халифата ... латинских римлян Средиземноморья, той цивилизации, что основала республику, демократию в Афинах ... Ты никогда не будешь доминировать над нами", - заявил Петро.
Колумбийский лидер отметил, что США использовали силу, чтобы отделить Панаму от Колумбии и установить контроль над зоной Панамского канала, прямо обвинив Вашингтон в убийствах сотен людей со всей Латинской Америки, которые погибли на территории Панамы в то время.
"Ваша блокада меня не пугает, потому что Колумбия не только страна красоты, но и сердце мира. Я знаю, что вы любите красоту, как и я, уважайте ее, и она подарит вам свою сладость. С сегодняшнего дня Колумбия открыта всему миру с распростертыми объятиями, мы — строители свободы, жизни и человечества", - заключил Петро.
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В США возобновили ускоренную депортацию нелегальных мигрантов
22 января, 10:32
 
В миреКолумбияСШАВашингтон (штат)Густаво ПетроДональд ТрампГабриэль Гарсиа МаркесИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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