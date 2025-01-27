https://ria.ru/20250127/kholokost-1995788249.html

В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста

В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2025

В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста

Послы РФ, стран СНГ, а также представители МИД и парламента Израиля, израильских общественных организаций в понедельник провели церемонию и возложили венки к... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:57:00+03:00

2025-01-27T19:57:00+03:00

2025-01-27T19:57:00+03:00

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ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Послы РФ, стран СНГ, а также представители МИД и парламента Израиля, израильских общественных организаций в понедельник провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. В памятной церемонии участвовали заместитель генерального директора МИД Израиля Юваль Фукс, послы РФ, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в Израиле, депутаты Кнесета, представители объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост. "Эта дата важна не только для Израиля, но и для всего человечества. В этот день 80 лет назад (Красная армия - ред.) освободила Освенцим, а Ленинград был освобожден от блокады ... Это уникальные события мировой истории, о которых должен помнить каждый. Мы не забываем о высочайшей цене, которую заплатил народ СССР и Красная армия, и мы помним о вкладе Красной армии в спасении евреев", - заявил Фукс российским журналистам. От имени России венок к мемориалу возложил посол Анатолий Викторов, который заявил, что в Израиле очень жива память о событиях Великой Отечественной войны и бережно хранят память о решающем вкладе Красной армии в победе над нацизмом при всем уважении к вкладу других стран. "Вклад Красной армии в победу над нацизмом тем более ценен в Израиле, потому что эта победа положила конец трагедии Холокоста. Именно солдаты Красной армии открыли ворота "конвейера смерти" в Освенциме. Я уверен, что эта память будет сохраняться долго. В Израиле не нужно никого образовывать, здесь эти факты хорошо известны", - сообщил Викторов российским журналистам. Церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда, открытого в Иерусалиме 23 января 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высота стелы - девять метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около 2 миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда". Международный день памяти жертв Холокоста установлен 27 января 2005 года - в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, созданного в Польше немецкими нацистами в 1940 году. За время функционирования лагеря смерти погибло около 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995672669.html

https://ria.ru/20250127/holokost-1995749351.html

https://ria.ru/20241127/kholokost-1986114453.html

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в мире, израиль, россия, ленинград, анатолий викторов, владимир путин, биньямин нетаньяху, красная армия, великая отечественная война (1941-1945)