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Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами" - РИА Новости, 27.01.2025
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Международный день памяти жертв Холокоста выступил с речью, в которой назвал палестинское движение ХАМАС "новыми... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:20:00+03:00
2025-01-27T15:20:00+03:00
2025-01-27T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Международный день памяти жертв Холокоста выступил с речью, в которой назвал палестинское движение ХАМАС "новыми нацистами", а также призвал бороться с антисемитизмом во всех его проявлениях. "В Международный день памяти жертв Холокоста я призываю все цивилизованные страны противостоять антисемитизму, где бы он ни проявлялся – в университетах, на улицах городов или в международных организациях, таких как МУС (Международный уголовной суд)… ХАМАС – это новые нацисты, и мы намерены победить их", - транслирует канцелярия Нетаньяху речь премьера. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США. Соавторами документа были более 90 государств.
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в мире, израиль, канада, австралия, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Канада, Австралия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный уголовный суд
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами и призвал бороться с антисемитизмом