https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html
В Казани эвакуировали здание КНИТУ-КАИ из-за сообщения о минировании
В Казани эвакуировали здание КНИТУ-КАИ из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 27.01.2025
В Казани эвакуировали здание КНИТУ-КАИ из-за сообщения о минировании
Студентов и сотрудников одного из зданий Казанского национального исследовательского технического университет (КНИТУ) имени А. Н. Туполева – КАИ эвакуировали в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:19:00+03:00
2025-01-27T12:19:00+03:00
2025-01-27T12:19:00+03:00
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КАЗАНЬ, 27 янв - РИА Новости. Студентов и сотрудников одного из зданий Казанского национального исследовательского технического университет (КНИТУ) имени А. Н. Туполева – КАИ эвакуировали в понедельник из-за сообщения о минировании, написал в своем Telegram-канале ректор вуза Тимур Алибаев. "Получено сообщение о минировании 7 здания КНИТУ-КАИ на улице Большая Красная, 55. На место прибыли оперативные службы города. Решено эвакуировать людей из здания", - говорится в сообщении. Ректор отмечает, что службой безопасности университета приняты все меры по обеспечению безопасности и порядка на случай угрозы реального минирования. Он также обратился с просьбой сохранять спокойствие к сотрудникам и студентам.
https://ria.ru/20250127/perm-1995673377.html
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казань, происшествия
В Казани эвакуировали здание КНИТУ-КАИ из-за сообщения о минировании
Студентов и сотрудников КНИТУ-КАИ эвакуировали из-за сообщения о минировании