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В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений

В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений - РИА Новости, 27.01.2025

В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений

В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:48:00+03:00

2025-01-27T10:48:00+03:00

2025-01-27T10:48:00+03:00

российское казачество

москва

российское казачество

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в рамках направления "Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества" XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, сообщает портал "Российское казачество"."Мы впервые собрали в рамках комплекса документов, посвященных участию казачества в Великой Отечественной войне, огромный их массив. И в рамках выставки вы сможете видеть только небольшой процент того, что нам удалось сделать", – отметил на открытии выставки кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.Экспозиция будет открыта до 26 февраля.Работа первого дня Рождественских чтений продолжится на площадке научной конференции "Казачество и церковь в годы 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны".Мероприятия проходят при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, российское казачество