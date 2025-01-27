В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений
© Алина Колош Открытие выставки "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны"
© Алина Колош
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в рамках направления "Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества" XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, сообщает портал "Российское казачество".
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"Мы впервые собрали в рамках комплекса документов, посвященных участию казачества в Великой Отечественной войне, огромный их массив. И в рамках выставки вы сможете видеть только небольшой процент того, что нам удалось сделать", – отметил на открытии выставки кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.
Экспозиция будет открыта до 26 февраля.
Работа первого дня Рождественских чтений продолжится на площадке научной конференции "Казачество и церковь в годы 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны".
Мероприятия проходят при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.