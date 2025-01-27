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В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений - РИА Новости, 27.01.2025
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Российское казачество
 
10:48 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/kazachestvo-1995652522.html
В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений
В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений - РИА Новости, 27.01.2025
В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений
В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:48:00+03:00
2025-01-27T10:48:00+03:00
российское казачество
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в рамках направления "Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества" XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, сообщает портал "Российское казачество"."Мы впервые собрали в рамках комплекса документов, посвященных участию казачества в Великой Отечественной войне, огромный их массив. И в рамках выставки вы сможете видеть только небольшой процент того, что нам удалось сделать", – отметил на открытии выставки кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.Экспозиция будет открыта до 26 февраля.Работа первого дня Рождественских чтений продолжится на площадке научной конференции "Казачество и церковь в годы 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны".Мероприятия проходят при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
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москва, российское казачество
Российское казачество, Москва, Российское казачество

В Москве стартовало казачье направление Рождественских чтений

© Алина Колош Открытие выставки "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны"
Открытие выставки Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Алина Колош
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Российском государственном архиве социально-политической истории открыли выставку к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Это первое мероприятие в рамках направления "Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества" XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, сообщает портал "Российское казачество".
«
"Мы впервые собрали в рамках комплекса документов, посвященных участию казачества в Великой Отечественной войне, огромный их массив. И в рамках выставки вы сможете видеть только небольшой процент того, что нам удалось сделать", – отметил на открытии выставки кандидат исторических наук, научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин.
Экспозиция будет открыта до 26 февраля.
Работа первого дня Рождественских чтений продолжится на площадке научной конференции "Казачество и церковь в годы 1941–1945 гг. К 80-летию окончания Великой Отечественной войны".
Мероприятия проходят при поддержке Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
 
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